Марина Кикина, проректор Казахстанско-Американского свободного университета:

– Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 1 сентября 2022 года вызвало неподдельный интерес у наших граждан. Это сразу же проявилось в положительных комментариях и обсуждениях в социальных сетях, в многократных рассылках, которыми люди делились в мессенджерах со своими близкими, друзьями, коллегами.

Основные инициативы, предложенные Главой государства, никого не оставили равнодушными, касается ли это досрочных выборов Президента уже в 2022 году, в Мажилис Парламента РК и маслихаты в первой половине 2023 года или снижения пенсионного возраста для женщин.

Молодые мамы положительно оценили возможность с 2023 года получать выплаты по уходу за ребёнком в течение полутора лет, а также инициативу с 2024 года начисления на счета детей до 18-летнего возраста инвестиционного дохода из Национального фонда государства.

«Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путёвку во взрослую жизнь. Фонд действительно обретёт статус национального и будет служить интересам народа», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Будущие студенты и их родители, думаю, тоже оценили возможность получения льготных кредитов на обучение под два-три процента годовых. Повышение минимальной заработной платы обязательно скажется на повышении доходов работающих граждан. В стране появятся новые школы, которые будут построены не только на средства бюджета государства, но и за счёт денег, изъятых у коррупционеров.

Уже сейчас начались конкретные действия Правительства Казахстана по реализации Послания Президента РК, которое становится реальным подтверждением внесённых изменений в Конституцию, за которые мы проголосовали на референдуме, а также конкретными шагами на пути к Новому Казахстану.

Фарид Абитаев, генеральный директор ТОО «Астана-Бизнес»:

– Я внимательно выслушал Послание Главы государства народу Казахстана. Есть очень конструктивные предложения по многим направлениям развития нашего общества, улучшения качества жизни казахстанцев, а также многих других аспектов, имеющих социальную направленность.

Хочу, в первую очередь, коснуться аграрной отрасли, в которой мы непосредственно работаем далеко не первый год, и все свои планы, перспективы связываем именно с сельским хозяйством, необходимостью его ускоренного продвижения вперёд в быстро меняющихся условиях.

Конечно, вызывает прямой интерес, что должна появиться единая стратегия развития отрасли и правила субсидирования, на чём особый акцент сделал Президент. Нам нужна определённая стабильность, предсказуемость в аграрной отрасли, чёткие нормы и правила, позволяющие оптимально выстраивать свою деятельность, а также регулировать взаимоотношения между всеми участниками очень важного и развивающегося рынка АПК страны.

Прозвучали также абсолютно новые и свежие идеи, нацеленные на повышение благосостояния казахстанцев. В первую очередь, это всё, что касается будущего казахстанской семьи, наших детей, обеспечения им твёрдых социальных гарантий. Это увеличение продолжительности декретного отпуска для матерей – хозяек и хранительниц домашнего очага.

Кроме того, заслуживает внимания идея формирования капитала для детей за счёт отчислений из Национального фонда до достижения ими 18 лет. Предполагается, что 50 процентов инвестиционного дохода будет аккумулироваться на счетах детей для последующего их использования на получение образования и обеспечение жильём. Подобная мера имеет решающее значение, потому что родители не всегда и не везде имеют возможность решать такие вопросы своими силами, в частности, за счёт семейного бюджета.