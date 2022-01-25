На прививку становись!

Медицинский персонал военного госпиталя Аягоза проводит ревакцинацию личного состава воинских частей гарнизона против COVID-19.

По информации пресс-службы Аягозского гарнизона, на сегодняшний день в рамках плотного графика ревакцинировано 70 процентов военнослужащих гарнизона.

Кампания реализуется в соответствии с поручением Президента РК о проведении ревакцинации.

Как и на начальном этапе, перед прививкой каждый военнослужащий проходит собеседование и медицинский осмотр. Военные медики разъясняют значение и пользу вакцинации для здоровья.

– Ревакцинация очень важна и необходима, – отметил начальник военного госпиталя Аягозского гарнизона подполковник Дулат Мергенбаев. – В первую очередь нам самим, а также ради здоровья близких и окружающих нас людей. Что касается эпидемиологической ситуации в Аягозском гарнизоне, то она начинает улучшаться.

По словам военных, организовано медицинское обеспечение в местах дислокации воинских частей. Военные врачи уделяют особое внимание здоровью личного состава и формированию коллективного иммунитета.

Ерик Абитов

Аягозский район