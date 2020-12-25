На прежних позициях 

«Торпедо» и «Алтай Торпедо» восстанавливают позиции в турнирной таблице чемпионата страны.

Матчи в выездном периоде получились довольно напряжёнными, но результативными для усть-каменогорских хоккеистов. Команда «Торпедо» в Петропавловске сыграла против «Кулагера» (победа в первом матче – 0:4 и поражение во втором – 1:0). В свою очередь «Алтай Торпедо» в Нур-Султане дважды победило «Снежных Барсов» (первая игра – 4:5 в овертайме, вторая – 1:2).

Сейчас «Торпедо» вновь вернулось на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Казахстана – у подопечных Олега Болякина 55 очков, набранных в 24 играх (у ближайших соперников – «Номада» и «Сарыарки» – 54 и 50 соответственно, при одинаковом количестве сыгранных матчей). Следующие две игры с «Иртышом» будут уже в 2021 году.

«Алтай Торпедо» благодаря двум победам вернулось в топ-8 – 32 очка в 26 играх. Но на 9-м и 10-м месте расположились «Горняк» и Арлан» с 30 и 29 очками в 24 играх. Если любая из этих команд победит в следующих матчах, то они вновь вытеснят подопечных Виктора Богатырёва из зоны плей-офф.

Дамир Омаров

Фото пресс-службы ХК «Кулагер»