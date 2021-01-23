На прежних позициях

«Торпедо» продолжает удерживать первое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Подопечные Олега Болякина на выезде дважды переиграли кокшетауский «Арлан». Первая игра началась довольно активно, хозяева поля регулярно атаковали и сделали больше бросков по воротам соперника. В середине первого периода, после двух нарушений подряд от «Торпедо» при игре в большинстве пять на три, капитан команды «Арлан» открыл счёт встречи. Эта шайба, несмотря на несколько опасных моментов атак и контратак, стала единственной в первой трети матча. Самым острым был момент выхода кокшетауского хоккеиста к воротам «Торпедо», но голкипер Андрей Шутов сыграл надёжно.

Во втором периоде устькаменогорцы сделали правильные выводы и забросили два безответных гола. Сначала Александр Угольников показал, что капитан «Торпедо» тоже умеет забивать, сравняв счёт, а после, при игре в большинстве, команда увеличила разрыв. Был шанс сравнять счёт у игрока «Арлана» Владимира Маркелова, но реализовать момент у него не вышло – бросок прошёл выше. Вообще, во второй трети матча хоккеисты «Торпедо» атаковали больше, период прошёл под диктовку подопечных Олега Болякина, которые были активнее.

В третьем периоде появился шанс отличиться у игроков обеих команд, но единственный гол забили под конец матча. В пустые ворота «Арлана» на последней минуте шайбу забросил Дмитрий Стулов, итоговый счёт игры 1:3 – и победа «Торпедо».

Поражение явно не сломило дух хоккеистов «Арлана», и вторая игра началась на встречных курсах. Желание поквитаться у хозяев поля было велико, трансформировавшись в первый гол матча. Лишь под конец периода игрокам «Торпедо» удалось сравнять счёт. Вообще, весь первый период прошёл в равной борьбе, соперники поочерёдно атаковали ворота друг друга, но голкиперы были надёжны.

Второй период также был полон борьбы (в одном из моментов атаки устькаменогорцев подвел инвентарь – сломалась клюшка), но всё же в середине игры «Торпедо» вышло вперёд – 1:2.

Команды не сбавили темпа и в заключительной трети матча, создавая множество опасных моментов. Но под конец игры устькаменогорцы остались в меньшинстве, и на последних секундах матча не сдавшиеся и бившиеся до конца игроки «Арлана» ринулись в атаку, сравняв счёт буквально за четыре секунды до финальной сирены.

Игра перешла в овертайм, но ни одна команда не смогла в нём отличиться. Последовала серия послематчевых бросков, в которых верх взяли хоккеисты «Торпедо». Счёт после буллитов – 2:3, причём отличился воспитанник усть-каменогорского хоккея Дмитрий Гренц, реализовавший решающую попытку.

– Играли с лидером чемпионата, у «Торпедо» свой рисунок игры, хороший подбор игроков, отличная вратарская линия, – прокомментировал встречу главный тренер ХК «Арлан» Сергей Бердников. – В первой игре, не поведя в счёте, попались на ошибке, что не очень хорошо потом отразилось, хотя моменты были. Во втором матче команда играла хорошо, но, к сожалению, не реализовали численное неравенство, над этим придётся поработать. Ребята молодцы, сравняли счёт, в овертайме тоже отыграли неплохо, но вот по буллитам проиграли, этот компонент будем ещё отрабатывать.

«Торпедо» продолжает оставаться на вершине турнирной таблицы чемпионата с 84 очками в 34 матчах, отрыв от второго и третьего места составляет семь и семнадцать очков соответственно.

– Претензий ни к кому нет, все бились до конца, – отметил старший тренер «Торпедо» Евгений Фадеев. – Когда готовились, просматривали игры соперника, разбирали моменты, команда справилась.

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«Алтай Торпедо» – на девятом месте в турнирной таблице чемпионата страны. Удастся ли команде совершить прорыв в зону плей-офф?

Устькаменогорцы дома принимали команду «Алматы». Перед этим состав «Алтай Торпедо» претерпел изменения: клуб покинули Даниил Тихомиров и защитник Виталий Андрейкив, а капитан команды Максим Худяков, защитники Эдуард Михайлов и Ярослав Обрядин отозваны из состава и заявлены за «Торпедо». Но в фарм-клуб вернулся защитник Виктор Ивашин, помимо этого, тренерский штаб подключил 18-летнего воспитанника усть-каменогорской хоккейной школы защитника Арсения Астафьева.

Уже на старте первого матча гости вышли вперёд: комбинация из своевременного паса в прорыв и точный бросок в незащищённый угол открыла счёт встречи. Был шанс восстановить баланс на табло у Никиты Линника, но он упустил его – бросок пришёлся в голкипера. После игроки «Алматы» успешно реализовали численный перевес в два игрока: красивый диагональный пас, попадание в «девятку» увеличили разрыв до двух шайб.

Во втором периоде гости продолжили продавливать оборону «Алтай Торпедо»: третий гол в матче записал на свой счёт опытнейший Денис Клемешов, а спустя минуту игроки «Алматы» реализовали большинство. После этого у гостей было численное преимущество на протяжении четырёх минут, но пробить защиту ворот устькаменогорцев и голкипера Тимура Мейдера не вышло. Попытка Яна Хоменко при игре в меньшинстве размочить счёт не увенчалась успехом – один на один ему не удалось переиграть вратаря гостей. За четыре минуты до конца периода хоккеисты «Алматы» забросили пятую шайбу в ворота «Алтай Торпедо».

В заключительном периоде гости снова реализовали большинство – 0:6. В попытке отыграть шайбу в сольный проход ринулся Никита Колобов, но вновь голкипер «Алматы» отыграл мастерски. В последние минуты гости сыграли по счёту, без грубых ошибок в обороне, итог первого матча – 0:6.

Отметим игру вратаря «Алтай Торпедо» Тимура Мейдера, который защищал последний рубеж почти два первых периода и неоднократно выручал команду в сложных моментах.

Во второй игре устькаменогорцы смогли взять реванш, переиграв соперника в конце матча. Несмотря на разгромный счёт в первой встрече, вторая получилась равной, возможно, благодаря запредельному настрою хозяев поля. Цифры на табло изменились только под конец первого периода – сольный проход Дмитрия Белохонова вывел «Алтай Торпедо» вперёд на целых пятнадцать секунд – так быстро отыгрались хоккеисты «Алматы». Второй период был безголевым и не выделялся ничем, кроме игры от обороны.

Исход матча решался в третьем игровом отрезке, причём все четыре шайбы оказались заброшенными в последние восемь минут. Сначала хозяева поля прозевали рывок соперника (при игре в меньшинстве), но через 37 секунд благодаря голу Адильбека Джангазинова восстановили баланс на табло.

Уже казалось, что игра перейдет в овертайм, но защитник гостей сделал ошибку, буквально «подарив» шайбу Джангазинову, который оформил дубль за 47 секунд до конца матча. После уже Степан Богданов поразил ворота «Алматы», забросив четвёртую шайбу за четыре секунды до финальной сирены, итоговый счёт 4:2 – и победа «Алтай Торпедо».

– На первый матч вышли с хорошим настроем, было активное движение. Мы контролировали ход игры, реализовали свои моменты, поэтому спокойно довели матч до логического конца, – прокомментировал игры главный тренер ХК «Алматы» Владимир Князев. – Предупреждали ребят, что спаренные игры складываются по-разному, будет тяжело. Но, видимо, они подумали, что последует продолжение первого матча. Не было движения в первом и во втором периодах. Но даже при такой игре могли довести матч до овертайма, но ошибки некоторых игроков привели к поражению.

«Алтай Торпедо» вплотную приблизилось к зоне плей-офф – сейчас команда располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата страны с 39 очками в 36 играх. На восьмом и седьмом – «Алматы» и «Кулагер» с 47 и 48 очками соответственно, но у этих коллективов меньше проведённых игр.

– Первая игра сложилась неудачно для нас. Показали ребятам ошибки, сделали выводы, сместив акцент на более сдержанную игру. Отступать было некуда, поэтому все старались. Спасибо команде за победу! Молодцы! – отметил и. о. главного тренера «Алтай Торпедо» Досжан Есиркенов.

Дамир Омаров

Фото пресс-службы ХК «Арлан»