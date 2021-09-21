На повестке – важные задачи

В Семее обсудили Послание Президента РК народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны».

На заседании актива аким Семея Бакытжан Байахметов отметил положительную динамику социально-экономического развития города за восемь месяцев текущего года.

– Обеспечен рост выпуска промышленной продукции на 42,9 миллиарда тенге (29,2%), в том числе в обрабатывающей промышленности – на 37 миллиардов тенге (31,2%). Введённый завод по производству растительных масел и кормов для скота ТОО «Qazaq – Astyq group», мощностью переработки 1200 тонн в сутки семян подсолнечника, в августе текущего года экспортировал 3,9 тысячи тонн продукции в Узбекистан и Киргизию.

В сентябре на экспорт будет направлено еще 7,5 тысячи тонн продукции.

Помимо этого, начато строительство нового цеха угольной десорбции АО «ФИК «Алел» с объёмом инвестиций 2,3 миллиарда тенге, что позволит со следующего года увеличить переработку руды и обеспечит рост экспорта золота в сплаве доре на четыре процента, – сказал Бакытжан Байахметов.

Глава города рассказал и о завершении строительства оптово-распределительного торгово-логистического центра Jolaman, который обеспечит мелким и средним сельхозформированиям доступ к торговле без посредников. Кроме того, для сдерживания цен на сельскохозяйственную продукцию в стабилизационный фонд будет заложено 3,1 тыс. тонн плодоовощной продукции.

– Большое внимание уделяется вопросам увеличения урожайности и расширению посевных площадей зерновых и овощных культур, модернизации производств.

В целом объём валовой продукции сельского хозяйства за восемь месяцев увеличился на 14,4% и составил 17,5 млрд тенге. В том числе в животноводстве – 14 миллиардов тенге, в растениеводстве – 3,5 млрд тенге. Также увеличилась посевная площадь на 5,4 процента и составила 15,6 тысячи гектаров, – сообщил аким города.

Как отметил в своём Послании народу Казахстана Президент РК Касым-Жомарт Токаев, государство по мере возможности стремится обеспечить доступность жилья для всех групп населения. В Семее на сегодняшний день в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда состоят 12 052 гражданина, из них: многодетных семей – 921, дети-сироты – 1664, из социально уязвимых категорий – 4185, бюджетные работники – 5256 человек.

– С начала года жильём обеспечено 126 граждан, из них многодетным и малообеспеченным семьям выдано 69 квартир. В целом по городу строится 70 многоквартирных жилых домов площадью 363,4 тысячи квадратных метров. По итогам восьми месяцев текущего года введены в эксплуатацию 10 жилых домов общей площадью 40,8 тысячи квадратных метров, в том числе пять коммерческих домов 14,1 тысячи, пять кредитных домов – 24,8 тысячи квадратных метров, 25 индивидуальных домов в рамках программы «Одноэтажный Восток» – 1,8 тысячи квадратных метров, – сказал Бакытжан Байахметов.

Одной из важных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства также является увеличение охвата населения доступом к чистой питьевой воде.

В этих целях в текущем году в городе ведётся строительство сетей водоснабжения в селах Чекоман и Абралы общей протяжённостью 40,3 километра, реконструкция водопроводных сетей в поселке Холодный ключ протяжённостью 24 километра. На эти цели из вышестоящих бюджетов выделено 1,7 миллиарда тенге. Установлены блочно-модульные станции очистки и раздачи воды в малочисленных сёлах Жазык, Танат, Баженово и Клементьевка.

– По поручению Главы государства необходимо к 2025 году обеспечить всё население Семейского региона централизованным водоснабжением. Получено положительное заключение государственной экспертизы на проект «Реконструкция и расширение водопроводных сетей в пос. Восточный» на 1,9 миллиарда тенге протяжённостью 34,8 километра, – рассказал аким Семея.

Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство восьми городских водопроводов в посёлках Восход, Бобровка, Берёзовский, Шаган, в районе Общества слепых, Красного Кордона, улиц Алматинской, Аэропортовской, Аягузской; в четырёх селах: Акбулак, Половинки, Мурат, Талица; а также на реконструкцию водопроводных сетей в селе Алгабас и расширение сетей в посёлке Гранитное.

– В рамках привлечения инвестиций по линии Европейского банка реконструкции и развития заключены договоры по трём проектам на 12,8 миллиарда тенге. Реконструировано 5,5 километра водопроводных сетей. За период реализации проекта привлечено более 1,3 миллиарда тенге инвестиций, освоено на 1 сентября 2021 года 1,1 миллиарда тенге, – сообщил аким города.

Что касается модернизации системы уличного освещения, в Семее установлено 5,7 тысячи современных энергоэффективных светильников. Как сообщил аким города, пандемия внесла свои коррективы в график доставки и монтажа светильников и опор для них.

На днях Бакытжан Байахметов провёл встречу с представителями тайваньской компании Everlight, ответственной за установку современного энергосберегающего оборудования на городских улицах. Всего до конца октября планируется установить 744 опоры с установкой шкафов и монтажом СИП-проводов. В планах также провести дополнительные работы на 33 улицах города, в которых прежде никогда освещения не было.

– На решение проблемных вопросов теплоснабжения предусмотрено 1,7 миллиарда тенге, в том числе на текущий ремонт объектов теплоснабжения – 1,3 млрд тенге (за счёт областного бюджета – 900,2 млн тенге, городского бюджета – 426,8 млн тенге), на разработку ПСД на реконструкцию котельных и тепловых сетей – 447,6 млн тенге, это котельные «Центр», «Габбасова», «103-103А», «35 квартал», «Зооветинститут», тепловые сети по улицам Физкультурная – Би Боранбая, – сообщил Бакытжан Байахметов.

Для обеспечения теплом жилого района Карагайлы завершается вторая очередь реконструкции районной котельной РК-3, что позволит увеличить установленную мощность с 41,95 до 70 Гкал/час. В перспективе с учётом увеличения жилищного фонда района до 1 187 тысяч квадратных метров планируется расширение РК-3 с увеличением мощности до 130 Гкал/час. На сегодняшний день разрабатывается технико-экономическое обоснование.

В Послании Глава государства поставил задачу построить до конца 2025 года в Казахстане 1000 школ. В рамках реализации комплексного плана развития Семея на 2020–2025 годы в этом году в городе откроются две новые школы: в посёлках Степной и Восточный на 300 и 1200 мест соответственно.

– Для обеспечения равных условий в получении качественного образования и сокращения дефицита ученических мест в школах города в перспективе запланировано строительство трёх общеобразовательных школ на три тысячи мест, в том числе двух школ в микрорайоне Карагайлы и одной – в посёлке Водный. Для увеличения охвата детей дошкольным воспитанием и обучением, используя механизм государственно-частного партнёрства, запланировано строительство четырёх детских садов на 1100 мест: двух – в жилом районе Карагайлы по 320 мест, в пос. Восход – на 140 мест и пос. Бобровка – на 320 мест, – рассказал аким города.

В настоящее время в очереди в детские дошкольные учреждения состоят 3 189 детей в возрасте от двух до трёх лет. В целях повышения эффективности и конкурентоспособности за счёт использования элементов цифровых технологий в школах города стартовал проект по углубленному изучению IT-компетенций, таких как робототехника, 3D-моделирование и программирование. Программы включают пять модулей: визуальное программирование в игровой форме; роботизированные системы; основы Web-дизайна; 3D-моделирование; мехатроника и программирование логических контроллеров. Всего проектом охвачено 16 102 учащихся.

Флора Левина

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Семей