На погоду надейся, сам не плошай

Сельскохозяйственный год ещё не завершён, но работники «стратегической» отрасли уже могут подвести предварительные итоги.

Погода, усердный труд аграриев и меры государственной поддержки позволили собрать в этом году богатый урожай, считают специалисты отдела предпринимательства и сельского хозяйства Глубоковского района.

В этом году осенняя страда проводится в календарные сроки и даже немного раньше, чем в прошлом году. Уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах полностью завершена. Подходит к завершению уборка подсолнечника.

Важно отметить, что в агросезоне-2021 темпы уборки и показатели урожайности существенно превосходят уровень прошлых лет. В результате проводимых мероприятий, даже с учётом непростых погодных условий, в целом по району наблюдается рост урожайности основных культур.

– В этом сезоне аграриями округа намолочено с площади 59,800 га свыше 121 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур, это на 39 тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых составила около 20,2 ц/га, – сообщил руководитель отдела Ернар Капатаев.

Яровую пшеницу убрали с площади свыше 29,54 тыс. га, намолочено 53,2 тыс. тонн со средней урожайностью 18 ц/га. Намолот ячменя составил 26 тыс. тонн, его урожайность – 22 ц/га. Гречиха в этом году заняла площадь в 6,56 тыс. га, валовой сбор составил 9,8 тыс. га с урожайностью 15 ц/га.

Кроме того, неплохие показатели урожайности у таких сельхозкультур как овёс, просо, кукуруза на зерно, рожь, смесь колосовых – в среднем 20 ц/га.

Глубоковский район по-прежнему сохраняет одну из лидирующих позиций в ВКО по производству масличных культур. К сегодняшнему дню с 38 тыс. га убрано 60 процентов маслосемян. Средняя урожайность подсолнечника составляет 18 ц/га, льна и ярового рапса – по 12 ц/га.

Специалисты отмечают, если будет сопутствовать хорошая погода, сельхозтоваропроизводители планируют завершить уборку подсолнечника в течение нескольких дней.

Завершена уборка картофеля и овощей. Овощи убраны с площади 300 га, собрано 9,3 тыс. тонн. Картофель выкопан с площади 1,7 тыс. га, валовой сбор составил 42,5 тыс. тонн.

Своевременная заготовка качественных кормов, проведение мероприятий по укреплению кормовой базы способствует развитию основной отрасли сельского хозяйства района – животноводства. На сегодняшний день хозяйствами всех форм собственности скошено на сено и зелёную массу 3,2 тыс. га однолетних и многолетних трав. Всего заготовлено 28 тыс. тонн силоса, 18 тыс. тонн сенажа и 72 тыс. тонн сена.

Озимые культуры под урожай будущего года посеяны в 18 хозяйствах на площади свыше 9,5 тыс. гектаров: пшеницы – 7 194 га, ржи – 991 га, рапса – 1390 га.

– Планомерная и комплексная работа по вовлечению земель в сельхозоборот и увеличению посевных площадей, заключению договоров с инвесторами и созданию новых сельскохозяйственных производств, а также по технологической модернизации уже действующих предприятий и внедрению мер поддержки на приобретение современной специализированной техники приносит видимые результаты. Планируемый объём урожая позволит исполнить все целевые показатели по продукции растениеводства. За счёт этого будут обеспечены внутренние потребности региона и реализован экспортный потенциал АПК, – отметил Ернар Капатаев.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета

Глубоковский район