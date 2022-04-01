На погоду надейся, а сам не плошай

Одним из приоритетных направлений в экономике Жарминского района является внедрение интенсивных методов развития сельского хозяйства. В животноводстве и растениеводстве реализуются реальные проекты по увеличению выпуска сельхозпродукции.

В первую очередь, они предусматривают обеспечение продовольственной безопасности, насыщение внутреннего рынка основными продуктами питания, поставку широкой линейки подобных товаров за пределы района и области.

Так, заместитель акима Жарминского района Ернар Бексултанов, который непосредственно курирует сферу сельского хозяйства, рассказал о текущей работе, а также о некоторых планах отрасли на ближайшую перспективу. В частности, для ускоренного развития животноводства в районе необходимо комплексно решать главный вопрос. Обеспечить имеющееся поголовье скота качественными и сбалансированными кормами в необходимых объёмах. Для достижения этой цели нужно вывести на новый уровень развития сферу растениеводства. В определённой степени обе составляющие в структуре АПК являются сообщающимися сосудами, взаимозависимыми и равнозначными. Действующими по привычному принципу: если в одном месте убывает, то в другом тоже происходит подобное изменение, и наоборот. В идеале, конечно, сельским труженикам хотелось бы, чтобы доминировала тенденция к прибыли. В этом и заключается смысл любой разумной деятельности, не говоря уже конкретно о реальном секторе экономики.

Профиль района

Что касается животноводства, то Жарминский район считается родиной казахской белоголовой породы КРС. Сегодня известные крупные хозяйства по её разведению продолжают традиции, входят в Республиканскую палату белоголовой породы – акбас. Она идеально подходит для местных, крайне суровых условий Восточного Казахстана.

Есть ещё один предмет законной гордости жарминцев. Это также хорошо известная порода овец, называемая баис. О достоинствах акбаса и овец сказано уже немало, впрочем, они заслуживают таких справедливых оценок.

Помимо мясного направления у жарминских предпринимателей есть планы развития молочного производства, глубокой переработки сырья, выпуска готовой продукции. К этой теме мы ещё вернёмся чуть позже, а пока разговор о необходимости прочной кормовой базы для животных.

– В прошлом году, даже несмотря на всевозможные природные катаклизмы, сельчанам удалось заготовить для поголовья необходимый запас грубых кормов, – говорит заместитель акима района Ернар Бексултанов. – В итоге зимовку провели благополучно, большим подспорьем для экономии кормов явился зимний выпас имеющегося скота. Год на год не приходится, поэтому нужно надеяться не на мягкую зиму, а на обеспечение богатого рациона животным.

Местные условия нельзя назвать благоприятными для сферы растениеводства. Большие надежды аграрии возлагают на опыт и культуру земледелия предыдущих поколений, внедрение новых технологий искусственного орошения земель, сбережения водных ресурсов, получения гарантированно стабильных урожаев в любой год и сезон. Для этого требуется рационально использовать различные гидросооружения по накоплению воды, которые имеются на территории Жарминского района. Включить в работу механизмы взаимодействия между структурами по подаче поливной воды и её непосредственными пользователями.

План и проекты

В Суыкбулакской поселковой администрации подготовительную работу проводит КХ «Орлеу». У сельчан твёрдые намерения заниматься растениеводством, приобрести с этой целью установки для полива выделенных им пахотных земель. В перспективе ожидается создание площадки по откорму крупного рогатого скота, а затем молочно-товарной фермы, но прежде всего надо обеспечить кормовую базу. Проект вошёл в карту поддержки предпринимательства.

В Калбатауском сельском округе аграрную отрасль стремится развивать хозяйство «Нургельды». Как отметил заместитель акима района, в планы агариев входит выращивание сельскохозяйственных культур. Этот проект находит поддержку на всех уровнях, для его реализации выделены земельные площади. Ведётся последовательная подготовка к весенне-полевым работам. Нужный проект также резонно вошёл в карту поддержки предпринимательства, и от него в районе ожидают отдачи. Плюс ко всему хозяйство делает ставку на выращивание многолетних трав, что актуально и экономически выгодно для решения проблемы с созданием кормовых запасов.

По официальной информации, в Жарминском районе нацелены на эффективное использование водных ресурсов, так важных для степного района с засушливым климатом.

При благоприятном стечении обстоятельств, нынче в районе предполагают в полной мере воспользоваться теми возможностями, которые может предоставить профильное ведомство «Казсушар», занимающееся водным вопросом.

– В частности, имеется центральный канал, а также 1832 гектара орошаемой пашни, – уточнил заместитель акима района. – Там занято десять крестьянских хозяйств. Возможно, что в нынешнем году впервые будет подаваться поливная вода, которой не было на протяжении многих лет. Нынче планируется собрать необходимое количество воды и обеспечить десять крестьянских хозяйств. Сейчас они заключают соответствующие договоры.

Опора на традиции

Добавим, что рациональный подход к использованию воды, повышение отдачи с каждого гектара является вовсе не модным поветрием. Это требование жизни, экономики.

На фоне мирового кризиса с продовольствием, разрывами логистических цепочек из-за пандемии и по геополитическим причинам аграриям нужно полагаться только на себя. Как показывает практика, ситуация на глобальном рынке настолько непредсказуема и чревата катаклизмами, что уже никто и нигде не застрахован от серьёзных стрессов.

– Традиции растениеводства в Жарминском районе укрепляет ТОО «Алтын казан» из Бирликшильского сельского округа, которым руководит Нурлан Турдин, – продолжает Ернар Бексултанов. – За предыдущий период они закупили новую современную технику, расширяют деятельность. В частности, увеличивают посевные площади. Хозяйство выращивает зерновые, масличные и другие культуры, использует современные посевные комплексы, работа в нём поставлена на серьёзную, продуманную основу.

Структуру местной экономики, возможно, дополнит в скором времени глубокая переработка молочного сырья. В посёлке Ауэзов реализуется подобный проект, который инициировал местный предприниматель Асылбек Зидахан.

– В рамках одной из государственных программ на заёмные средства приобретено поголовье коров красно-лысой породы из соседнего государства, – говорит Ернар Бексултанов. – Подготовлено оборудование по упаковке готовой продукции. Хозяйство планирует поставлять молоко в бюджетные организации, часть сырья сдавать в крупные компании по переработке и выпуску молочной продукции. Сейчас началась расплодная компания, получено первое пополнение в новом молочном стаде, жизнь продлжается!

В селе Кызылагаш инициирован проект по развитию животноводства. В местном СПК под таким же названием «Кызылагаш» планируется разводить животных казахской белоголовой породы и овец уже известной породы баис. В чём также выражается определённая житейская логика, по которой нужно заниматься делом, испытанным предками и доказавшим своё право на жизнь как источник доходов.

Вместо послесловия

Если отвлечься от конкретики, можно отметить, что у Жарминского района выгодная геолокация. Он находится на перекрестке множества дорог, ведущих в различные стороны – в областной центр, Алматы, Семей, Зайсан и многие другие районы Восточного Казахстана. В общем, является важным транспортным узлом на торговом пути.

К несомненным плюсам можно отнести строительство прямой железнодорожной ветки Усть-Каменогорск – Шар. Теперь грузы и пассажиры доставляются в обе стороны по самому короткому пути. В последующие годы построен большой цементный завод. Второе дыхание обретает и горняцкий посёлок Ауэзов, и местное системообразующее предприятие, донор бюджета. Сбывается ещё одна мечта местного населения. Буйные ветры и силы природы поставлены на службу человеку. У посёлка Жангизтобе возведён комплекс по производству электроэнергии на основе солнечных батарей. Создаётся целый комплекс ветровых электростанций для выработки зелёной энергии без обычного ущерба окружающей среде. Ведётся капитальный ремонт международных автотрасс. В целом, создаются объективные предпосылки для развития местной экономики, совершенствования инфраструктуры, непосредственного возникновения реальных точек роста. Это возможно в сфере малого, среднего бизнеса, массового предпринимательства с активным вовлечением населения.

Повторимся, что район находится на бойком месте, но здесь всё больше надеются на локализацию производства, раскрытие внутренних резервов, на свои силы и землю.

Меир Токобаев

Фото из архива редакции

Жарминский район