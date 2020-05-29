На подступах к Берлину

17-летним парнишкой отправился на фронт Василий Дмитриевич Гранкин. Юный возраст не помешал ему проявить в боях подлинный героизм и неиссякаемую силу духа.

Родился будущий защитник Отечества в 1927 году в селе Тарханка в семье потомственных крестьян. Окончив всего три класса, девятилетний Василий был принят разнорабочим в колхоз «Красный Луч». Времена были трудные, приходилось трудиться всем – от мала до велика.

Грянула весть о войне, которая коснулась каждой семьи. На фронт отправились практически все мужчины. Остались в селе только дети, женщины и старики. Вся тяжесть трудового фронта легла на их плечи. Работали на износ, особенно во время уборки урожая, заготовки кормов. К этому побуждал лозунг: «Все – для фронта, все – для Победы!»

Осенью 1944 года объявили призыв в ряды Красной Армии юношей 1927 года рождения. По сути, он был последний в годы войны. В своих мемуарах маршал Советского Союза Николай Крылов вспоминал, что руководство Генштаба обратилось с просьбой к Сталину не призывать юношей этого года рождения – война близилась к концу, а в армии было почти пять миллионов солдат. Но тот, подумав, распорядился: «Призовем всего 50 тысяч человек. Они нам еще пригодятся». В их число и попал 17-летний Василий Гранкин.

Боевое крещение рядовой пехотинец принял в составе 3-го Белорусского фронта. Готовился грандиозный план Ставки Верховного Главнокомандующего – «Багратион». Замысел этой выдающейся операции был прост и в то же время эффективен. Вначале войска смежных крыльев 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов должны были нанести сходящиеся удары по витебской группировке врага, окружить и уничтожить ее. После этого предстояло нанести удары по Минску и окружить восточнее белорусской столицы главные силы 4-й немецкой армии.

Победа в одной из крупнейших в истории человечества наступательных операций далась Красной Армии тяжело. Наши войска потеряли свыше 170 тысяч человек, более полумиллиона получили ранения. Немецкая группа армий «Центр», по сути, перестала существовать, серьезные потери понесли группы армий «Север» и «Северная Украина». Так или иначе, стало ясно, что следующий год войны станет последним.

Основные силы 3-го Белорусского фронта успешно преследовали отходившие фашистские войска, выйдя на реку Неман. Для немцев эта река стала последним крупным водным рубежом на подступах к Восточной Пруссии, до которой оставалось не более 80 км.

К концу августа 1944 года полк, в котором воевал Василий Дмитриевич, вышел на границы Восточной Пруссии. В ходе выполнения операции «Багратион» была освобождена Белоруссия, часть Литовской и Латвийской ССР.

Затем последовали бои за освобождение Польши, Чехословакии, за что Василий Дмитриевич Гранкин был награжден множеством медалей. И вот в последние дни августа 1944 года за тихой пограничной речушкой Шешупе советские воины увидели Германию.

Победный 1945 год пехотинец Гранкин встретил в пригороде Берлина. В родные края смог вернуться лишь в начале 50-х годов. В мирное время внес неоценимый вклад в восстановление сельского хозяйства. До выхода на пенсию работал в колхозе механизатором.

– Я никогда не прятался за чужими спинами, в атаку всегда шел наравне со всеми, – говорил фронтовик, вспоминая о военных событиях. – Судьба меня миловала – немецкие пули, осколки снарядов, мин и бомб меня не настигли. Конечно, много товарищей сложили головы на полях сражений, но главное – мы победили всем смертям назло!

Бахыт Сарсембаева