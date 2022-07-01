На пенсию в 58 лет?

Правда ли, что скоро будет принято решение о снижении возраста выхода на пенсию для женщин. Можно ли доверять распространяемой в социальных сетях информации? Так ли это на самом деле?

Гульмира Берсенева, Риддер

Установленный законодательно возраст выхода женщин на пенсию основан на результатах исследований и долгосрочных прогнозах, проведённых международными и отечественными экспертами, соответствует международной практике и складывающейся экономической и демографической ситуации в мире.

Утверждённый возраст обусловлен необходимостью формирования адекватных пенсионных выплат после выхода казахстанок на заслуженный отдых, с учётом базовой и солидарной пенсий и выплат из Единого накопительного пенсионного фонда.

Для казахстанцев, которые не имеют солидарного стажа и не участвуют в накопительной пенсионной системе, ранний выход на пенсию в возрасте 50+ не обеспечит достойных выплат.

Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством, гражданам предоставляется право раннего выхода на пенсию. Так, при достаточности пенсионных накоплений в ЕНПФ по достижении возраста 55 лет (мужчины) и 52 с половиной года (женщины) казахстанцы могут оформить пенсионный аннуитет (право на пенсионные выплаты из пенсионных накоплений до наступления пенсионного возраста).

Граждане, работающие во вредных условиях труда, могут воспользоваться пенсионным аннуитетом с 40 лет, при этом выплаты по таким договорам начинаются с 50 лет.

Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что с 1 января 2023 года возраст выхода женщин на пенсию будет снижен до 58 лет, не соответствует действительности, говорится в заявлении пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Просим граждан не доверять фейкам и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону.

Фото из открытых источников