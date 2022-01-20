На огненном рубеже

Водитель пожарной части № 7 Усть-Каменогорска Артём Алексеев посвятил борьбе с огнём без малого 20 лет.

Многие считают, что в обязанности водителя входит только довезти пожарный расчёт к месту возгорания. Однако это мнение ошибочное.

На нём – техническая подготовка автомашин, пополнение всех рабочих жидкостей: топлива, масла, воды, пенообразователя. Насколько оперативно среагирует водитель пожарной машины и выполнит поставленные перед ним задачи, зависит скорость тушения, количество спасённых жизней и имущества.

Артём Алексеев почти за два десятка лет принял участие в ликвидации девятисот пожаров и спасении нескольких десятков человеческих жизней. За безупречную службу он награждён медалями и благодарственными письмами. Неоднократно становился победителем в соревнованиях по скоростному маневрированию среди водителей пожарных автомобилей.

– Расскажите, что нравится в вашей службе?

– Мне это близко: порядок, дисциплина, постоянная готовность. Вот мы сидим сейчас, разговариваем. Если будет вызов, через 45 секунд расчёт в полной боеготовности выедет на место. На наших плечах самый крупный район города.

Среди моих коллег ценятся взаимовыручка и преданность делу. Сейчас такое время, когда пожары происходят почти каждый день. И я рад, что могу помочь землякам, попавшим в экстренную ситуацию.

– В чём секрет мастерства вождения пожарной техники?

– Моя главная задача – безопасно доставить личный состав. Никогда не лихачу, хотя стараюсь оперативно прибыть на место происшествия. Самое сложное – установить машину в правильном положении во время пожара, причём за очень короткое время, ведь от этого в той или иной степени зависят жизни людей. Это не только сложно, но и опасно.

– Сколько максимально раз можете выезжать за смену?

– Самая горячая пора – весна и лето. Бывает, до 10-15 случаев происходит за смену. В основном горит трава и бушуют дачные пожары.

Чтобы техника была в исправном состоянии, заранее проверяю её состояние.

– Какой пожар был самым сложным для вас?

– Несколько лет назад тушили цех по производству ОSB-плит, тогда сутки отражали огонь, все силы были брошены на ликвидацию. Как-то по улице Серикбаева горело общежитие, в тот день мы эвакуировали около 70 человек, боролись за жизнь каждого.

– Как вы думаете, интересна ли сейчас молодёжи ваша профессия?

– Это очень романтичная и в то же время ответственная профессия. Работать здесь сможет только собранный, надёжный, выносливый и физически подготовленный человек. Думаю, она заинтересует молодёжь, ведь спасать жизни людей – важное дело.

Татьяна Кравченко

Фото из личного архива Артёма Алексеева