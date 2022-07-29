На мировой арене

Очень люблю смотреть различные международные соревнования, но не всегда имею возможность отслеживать успехи наших спортсменов, очень порадовали наши легкоатлеты. Хотелось бы узнать о казахстанцах, которые выступают на других международных соревнованиях. Каких успехов они там добиваются, какие показывают результаты?

Алишер Исмаилов, Риддер

17 июля в Бирмингеме, штат Алабама, США завершились XI Всемирные игры. Более 3500 атлетов со всего мира разыграли 223 комплекта медалей по 34 видам спорта. Сборная Казахстана была представлена в восьми видах спорта 16 спортсменами.

По информации Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Софья Берульцева стала чемпионкой в соревнованиях по карате; Галина Дуванова заняла второе место по джиу-джитсу; Алмаз Сарсембеков – серебряный призер по муай-тай; Даниель Диль и Вадим Шуляр завоевали бронзовую медаль в спортивной акробатике.

Добавим, Всемирные игры – это международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года один раз в четыре года. Первые Всемирные игры прошли в 1981 году в Санта-Кларе (США).

Если говорить о других успехах казахстанских спортсменов на международных соревнованиях, то отметим Магжана Шамшадинова, который выиграл золото турнира по дзюдо серии Grand Slam в Загребе, Хорватия.

Также Александр Бублик стал финалистом турнира категории ATP-250 в США. Карибай Ерболат завоевал 2 золота и 2 серебра, Максим Тен – 2 золота на Открытом чемпионате США Парапан по пара пауэрлифтингу.

Наши юные теннисисты стали победителями трёх турниров в Европе. Так, Ариана Гогулина и Сатима Тореген выиграли турнир La Balle Mimosa Loire-Atlantique во Франции. Также победу одержали Дамир Жалгасбай в дуэте с Даниэлем Тазабековым. Ансар Ниеткалиев стал победителем турнира в парном разряде на турнире в Гданське (Польша).