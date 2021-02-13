На Маркаколь – за впечатлениями

Маркакольский государственный природный заповедник – один из уникальнейших уголков природы, по праву считающийся редкой драгоценностью в короне Восточного Казахстана.

На фоне локдауна отечественная индустрия туризма получила преимущества для развития. В регионе делают ставку на уникальность местных природных красот и популярность экологического туризма – путешествия по не тронутым человеком уголкам природы.

Территория Восточно-Казахстанской области предоставляет идеальные условия для успешного развития этого направления: разнообразие и обширность ландшафтов, ещё не охваченных процессами урбанизации, весьма велики. Один из таких живописнейших уголков – Маркакольский государственный природный заповедник.

ДОРОГУ ЭКОТУРИСТАМ!

На сегодняшний день общая площадь заповедника составляет около 103 тысяч га, это 87 процентов всей территории Маркакольской котловины.

Главной задачей сотрудников заповедника является сохранение природного ландшафта в его естественном состоянии, изучение растительного и животного мира, создание соответствующих условий для восстановления численности многих видов редких и исчезающих животных и растений.

– Маркакольский заповедник – это особо охраняемая природная территория со статусом природоохранного и научного учреждения, – говорит директор заповедника Тимур Айкенев. – Наряду с этим одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Курчумского района остаётся экологический туризм. Но, к сожалению, природный потенциал заповедника не используется в том масштабе, в котором мог бы кардинально повлиять на улучшение благосостояния сельских жителей и сократить их отток из этих мест.

Свои условия диктуют ограничительные правила посещения заповедной зоны.

– Любительская рыбалка была и остаётся доминирующим мотивом для желающих приехать на Маркаколь, – отмечает Тимур Айкенев. – Но сегодня посидеть с удочкой на озере разрешается только местным жителям. По этой причине приток туристов сюда невелик. Этот вопрос, кстати, недавно обсуждался в столице с министром экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзумом Мирзагалиевым.

Развитие экологического туризма, по словам директора заповедника, возможно в рамках общей программы эколого-просветительской деятельности и на специально выделенных участках.

Исходя из юридических и житейских реалий, коллектив заповедника ставит задачу разработать свою концепцию и план развития экологического туризма на Маркаколе. Он будет строиться с учётом специфики и возможностей заповедника, климатических, географических и ландшафтных особенностей, разнообразия растительного и животного мира. Проект будет разработан и реализован в партнёрстве с местным населением. Туристы смогут путешествовать по заповедным уголкам без нанесения ущерба их биоразнообразию и способствовать экономическому росту района. В этом – главная идея проекта.

Туристы едут на Маркаколь за впечатлениями: девственная красота озера, изумрудные горы, дикая тайга. На территории охранной зоны и части заповедника действует экскурсионный маршрут «Малый круг Маркаколя» научно-познавательного, туристско-экскурсионного характера, а также есть экскурсионная тропа «Тропа Маркаколя» эколого-просветительского характера.

В текущем году работники заповедника наметили большие планы по обустройству экологических троп и маршрутов, подготовке инфраструктуры для приёма туристов, рекламно-информационной работе.

Большинство приезжающих туристов мечтают проехать по кольцевому маршруту староавстрийской дороги. Магистраль строилась в начале прошлого столетия военнопленными Первой мировой войны, отсюда и название. Путь по ней очень сложный и даже рискованный. Но он позволяет увидеть богатый колорит местности вблизи озера и заповедника, вдоль горной реки Кара Кабы.

– Автомагистраль напрямую связывает Катон-Карагай и Маркаколь. Состояние дороги время от времени поддерживается лишь силами местных пограничников. Поэтому с руководством Катон-Карагайского национального природного парка обсуждается вопрос ремонта и обустройства связующего маршрута, а также партнёрства в целом и экологического туризма в частности, – поясняет Тимур Айкенев.

ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА

Жемчужина заповедного комплекса – озеро Маркаколь, раскинувшееся среди золотисто-зелёных гор. Во многом оно уникально, и именно поэтому для его сохранения, восстановления и изучения в 1976 году здесь был организован заповедник.

Самое большое и чистейшее озеро Алтая существует с ледниковых времён. Его вода знаменита своей прозрачностью и мягкостью. Цветовая гамма Маркаколя поражает удивительным разнообразием и красотой. Состояние водного зеркала в течение суток меняется множество раз. В ясную погоду оно переливается синим или голубым цветом, при перемене погоды – серо-чёрным или серебристым.

В Маркаколь впадают 27 рек, а вытекает одна – Калжыр, отличающаяся крутыми порогами и бесчисленными водопадами. Её водный поток, покидая озеро, через сотню километров впадает в Бухтарминское водохранилище. Зимой озеро замерзает. Незамерзающими остаются лишь исток реки Калжыр и русла некоторых горных речушек, впадающих в Маркаколь.

Вот что писал об озере в начале ХХ века известный путешественник, натуралист, охотник, знаток и исследователь Алтая Н. И. Яблонский: «При одном только воспоминании о дивной красоте этого большого озера в горах Южного Алтая меня невольно каждый раз снова тянет в чудный уголок мира, в этот рай земной. И дорого бы я дал, многим бы пожертвовал, чтобы снова иметь возможность поехать туда и поселиться там на всю жизнь, не испытывая особой нужды и лишений. Более живописного места, более красивого горного озера я не видел нигде и никогда, а изъездил я в жизни немало… В период моей жизни в Южном Алтае я несколько раз посещал озеро Маркаколь – был на нём весной, летом и глубокой осенью, и каждый раз захватывающе любовался им и ни разу не мог налюбоваться досыта, каждый раз мне так не хотелось уезжать домой».

Местность оказалась на стыке трёх климатических поясов: умеренный – со среднеазиатского края, резко континентальный – с Монголии и континентальный – с Западной Сибири. Это создаёт одновременно уникальную природу и суровые погодные условия. Маркаколь считается самым холодным районом Казахстана. Минимальные температуры здесь достигают 55 градусов по Цельсию.

Несмотря на климатические условия, биоразнообразие Маркакольского заповедника редкостное, насчитывающее более семисот видов высших растений. 72 вида растений подлежат особой охране. Горные склоны покрыты живописным лиственным лесом, кое-где смешанным с пихтовыми деревьями. Вдоль речек и на лугах растут берёзы, рябины, сибирские ели, тополя и осины. Среди них расположились кусты черёмухи, таволги, чёрной и красной смородины, малины, жимолости и шиповника.

Рай для обитателя этих мест – бурого медведя. Кроме косолапого тут водятся зайцы, лисы, лоси, маралы, косуля, росомахи и горностаи. Богат и птичий мир этого заповедного уголка: здесь можно встретить глухаря, тетерева, серебристую чайку, рябчика и куропатку, бекаса и уток разных видов. Есть пернатые и животные, занесённые в Красную книгу. Это орлан-белохвост, чёрный аист, скопа, красный волк и снежный барс.

Весной и летом субальпийские луга радуют обильным богатством и ароматом цветов, большая часть которых – отличные медоносы. Местный мёд славится своими вкусовыми и целебными свойствами.

Только в высокогорном озере Маркаколь да ещё в одном из водоёмов Канады водится ценная рыба ленок (ускуч). Здесь также обитает пескарь, радужная форель, хариус, голец, гольян, чебачок. Весь мир флоры и фауны находится под защитой заповедника, ведётся учёт особей.

ОЗЕРО МОЛОДОГО БАРАШКА

– О Маркаколе сложены удивительно красивые легенды. Или, точнее, версии. Одна из самых распространённых – наиболее простая, реалистичная, оттого менее интересная. По-казахски «марқа» – полугодовалый ягнёнок. Во время шторма (а на Маркаколе это не редкость) по озеру бегут волны с характерными белыми «барашками». Отсюда и название, – рассказывает научный сотрудник Маркакольского ГПЗ Габдулл Маутканов.

Вторая версия куда более красивая. В далёкие времена жило в летнее время на берегах озера кочевое племя Урянхай. У богатого хана была красавица-дочь, в которую был влюблён молодой пастух. Однажды, осмелившись, он пошёл просить руки дочери у хана. Тот поставил ему заранее невыполнимое условие: обскакать вокруг озера за время, пока будет вариться в котле молодой барашек – марқа. Пригорюнился чабан, голову повесил. «Что случилось?» – спросили его друзья. Так, мол, и так, ответил джигит. Не видать мне красавицы – ханской дочки. «Не горюй! – ответили ему друзья, – что-нибудь придумаем!»

И придумали вот что: в день испытания они все облачились примерно в одинаковую одежду, оседлали одномастных коней. Стартовал джигит и, как только скрылся из виду – юркнул в кусты. На следующем просматриваемом месте уже скакал его товарищ. И так повторялось много раз. Издалека было видно, что скачет джигит вокруг озера. А хан тем временем всё спрашивает, не готов ли барашек? «Нет», – отвечали повара, которые тоже были в сговоре с молодым чабаном. На последнем этапе в скачку опять вступил юноша-джигит. И когда он начал приближаться к стану – тогда и был готов молодой барашек. Ничего не оставалось делать старому хану, как отдать ему в жёны свою дочь.

ОКНО В ПРИРОДУ

Коллектив Маркакольского ГПЗ нацелен на реализацию ряда важных задач. Качественно новый уровень его деятельности требует инновационных подходов и технологий. В прошлом году парк техники пополнился тремя современными моторными лодками, две из которых выделены по линии ПРООН. Помимо этого, заповедник получил новый автомобиль УАЗ и летательный беспилотный аппарат с фото-, видеокамерой высокого разрешения. Применение приборов ночного видения дальнего действия и GPS-навигаторов даёт возможность повысить эффективность мониторинга на всей территории заповедника. Также в рамках бюджетного обеспечения приобретён новый снегоход, моторная лодка, пожарный и бортовой автомобиль повышенной проходимости.

Коллективом Маркакольского ГПЗ прежде всего будет продолжена эколого-просветительская работа, а также усиление охраны заповедной территории. Продолжены будут и научные исследования, такие как воспроизводство в озере Маркаколь ленка и хариуса, изучение процессов формирования лиственничных насаждений Южного Алтая, изучение процессов естественного возобновления в ельниках, ведение летописи природы и тому подобное.

– Наряду с этим планируем наладить тесную взаимо-связь с местным населением и общественностью. Кстати, в партнёрстве со школами, организациями и учреждениями ежегодно проводятся марши парков, экологические часы и другие мероприятия, направленные на экологическое просвещение, – отмечает инженер по экологическому просвещению заповедника Маржан Баглан.

В поддержку развития этого направления служит музей природы, пользующийся популярностью среди гостей заповедника, отдыхающих и туристов. В музее, функционирующем более 40 лет, проводятся лекции и беседы. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, музей привлекает посетителей уникальностью, «душевностью» и «теплотой» своей экспозиции. Благодаря подсветке и декоративному оформлению каждая витрина выглядит, будто отдельное окно в природу.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено Маркакольским ГПЗ