В Аршалынском сельском округе прошли лыжные гонки среди сельской молодёжи.

В традиционном турнире приняли участие 15 человек. Юноши и девушки соревновались на дистанции в шесть километров.

– Районная лыжня каждый год собирает немалое количество участников, однако главным достижением этого мероприятия является то, что наряду со спортсменами-профессионалами на старт выходят любители разных возрастов, – отметили организаторы.

Все лыжники благополучно дошли до финиша, где их встречали болельщики. Победителям забегов вручены грамоты и памятные призы. Спонсорскую помощь в проведении мероприятия оказал местный предприниматель. Соревнования прошли с соблюдением всех санитарных норм.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район