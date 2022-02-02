Спорт
На лыжне
В Аршалынском сельском округе прошли лыжные гонки среди сельской молодёжи.
В традиционном турнире приняли участие 15 человек. Юноши и девушки соревновались на дистанции в шесть километров.
– Районная лыжня каждый год собирает немалое количество участников, однако главным достижением этого мероприятия является то, что наряду со спортсменами-профессионалами на старт выходят любители разных возрастов, – отметили организаторы.
Все лыжники благополучно дошли до финиша, где их встречали болельщики. Победителям забегов вручены грамоты и памятные призы. Спонсорскую помощь в проведении мероприятия оказал местный предприниматель. Соревнования прошли с соблюдением всех санитарных норм.
Бахыт Сарсембаева
Жарминский район