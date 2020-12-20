На лыжах за здоровьем

В Семее на лыжной базе «Красный кордон» прошёл лыжный забег «НПК за здоровый образ жизни!».
В забеге приняли участие 12 человек. Перед ними стояла задача преодолеть дистанцию в три километра. Отметим, участвовать в лыжной гонке могли все желающие в возрасте от 18 лет.
Также в рамках мероприятия среди отдыхающих распространяли агитационную продукцию Народной партии Казахстана. По словам организаторов, такие выходы на природу являются одним из главных составляющих здорового образа жизни.
– Мы собрались, чтобы совместить приятное с полезным. Провести агитацию среди населения, а также лыжный забег и отдых для нашего населения, партийцев, – отметила первый секретарь Семейского филиала НПК Оксана Шишкина. – Наша партия активно выступает за пропаганду здорового образа жизни, развитие массового спорта и культурно-массовых мероприятий, доступных для всех граждан без исключения. Многогранная забота о каждом человеке стала целью предвыборной программы Народной Партии Казахстана.