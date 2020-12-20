На лыжах за здоровьем

В Семее на лыжной базе «Красный кордон» прошёл лыжный забег «НПК за здоровый образ жизни!».

В забеге приняли участие 12 человек. Перед ними стояла задача преодолеть дистанцию в три километра. Отметим, участвовать в лыжной гонке могли все желающие в возрасте от 18 лет.

Также в рамках мероприятия среди отдыхающих распространяли агитационную продукцию Народной партии Казахстана. По словам организаторов, такие выходы на природу являются одним из главных составляющих здорового образа жизни.