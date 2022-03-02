На лыжах с ветерком

Соревнования по лыжным гонкам состоялись в районе Алтай.

Для участия в открытом турнире по лыжным гонкам прибыли свыше 40 спортсменов из Алтая и Серебрянска в двух составах и гости турнира – лыжники из Катон-Карагайского района.

– Соревнования прошли среди спортсменов шести возрастных категорий: 2012 года рождения и младше, 2010 – 2011 гг. р., 2008 – 2009 гг. р., 2006 – 2007 гг. р., 2004 – 2005 гг. р., 18 лет и старше, – рассказали в отделе физической культуры, спорта и туризма района Алтай. – Дистанции турнира – от 1200 до пяти тысяч метров.

Победителей и призёров, а их в тот день было не мало, наградили ценными призами, медалями и грамотами. Помимо этого, участники зарядились позитивом, энергией и хорошим настроением.

В первый день весны отдел физической культуры, спорта и туризма района Алтай также запланировал провести аналогичные лыжные соревнования.

Александра Исаева

Район Алтай