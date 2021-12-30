На коньках с Санта Клаусом

Настоящую новогоднюю сказку для воспитанников детского дома «Үміт» организовали активисты Молодёжного ресурсного центра ВКО.

Предновогодняя пора – традиционное время сюрпризов и подарков, о которых больше всего мечтают малыши. И как никто другой о новогодней сказке грезят мальчики и девочки, лишённые родительской любви и заботы. Зная об этом, в преддверии главного зимнего праздника областной Молодёжный ресурсный центр организовал для умитовцев новогодний праздник.

По словам организаторов, подобные мероприятия стали уже доброй традицией. Они радуют детвору тёплым общением, ароматными мандаринами, белым пушистым снежком и праздничным настроением.

В этот раз новогоднее торжество для 25 ребят организовали на городском стадионе «Алтай». Весёлые представления с Санта Клаусом и другими сказочными персонажами, увлекательные игры, хороводы вокруг красавицы-ёлки, сладкие призы, а также катание на коньках зажгли на лицах детей искренние улыбки.

Погода выдалась как раз для катания. В Усть-Каменогорске в этот день было сухо и морозно. Снег переливался на солнце, лезвия коньков рисовали на льду затейливые узоры, а радость на лицах детей не оставляла сомнений.

– Заботу и внимание, душевное общение в кругу друзей, и, конечно, подарки – вот чему всегда рады воспитанники детского дома, – говорит директор Молодёжного ресурсного центра ВКО Арайлым Есимбекова. – Ведь Новый год – это один из самых волшебных праздников, который все ждут с нетерпением, а дети – в особенности. Каждая встреча с нашими молодыми активистами приносит им много радости!

Праздник завершился новогодним дастарханом и вручением подарков.

Благотворительная акция «Жаңа жылдық Santa» была организована при финансовой поддержке индивидуального предпринимателя Салтанат Шайкуновой, фирм «Sushi Tema», «Шаурма по-кавказски», «Сушилка», а также восточноказахстанского блогера Асель Жубатхановой и волонтёров ВКУ имени С. Аманжолова.

Для всех, кто участвовал в организации праздника, главной наградой стали потеплевшие, искрящиеся радостью глаза детей.

– Сегодня удивительный день! – поделилась своими эмоциями пятнадцатилетняя Кристина Шату. – Столько впечатлений! Было весело, просто здорово! Мне всё понравилось, не хочу, чтобы этот день заканчивался! Спасибо большое за такой праздник и, конечно, за классные подарки!

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета