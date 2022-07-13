На коне и… с удочкой

Вкуснейшей ухой с дымком и отличным уловом впервые отметили День рыбака всем селом жители Новопокровского сельского округа Бородулихинского района.

Собравшись у озера, сельчане не только отлично провели время, но и заработали призы и уважение соседей. А уж наваристую уху с аппетитом поели все: и участники, и многочисленные гости. Ну а пока новопокровцы рыбачили, в соседнем Новошульбинском сельском округе прошли конноспортивные соревнования памяти известнейшей на весь район конезаводчицы Анны Лазаревой.

Весело и не без пользы провести выходной день, да ещё и День рыбака, предложил односельчанам председатель Совета общественного согласия Анатолий Романов. А так как в Новопокровском сельском округе немало любителей рыбной ловли, то в участниках спортивных соревнований недостатка не было. Свои силы в этом древнем промысле могли попробовать все. Вот и пришли со своими удочками и снастями не только профессионалы и опытные рыбаки, но и все желающие.

– День рыбака существует давно, но мы решили отметить его всем округом впервые. И отметить его спортивными соревнованиями. Оценивались успехи участников по трём номинациям: «Самая большая пойманная рыба», «Самый большой улов» и «Самая вкусная уха». А для угощения всех участников праздника готовится уха особая. Думаю, что этот праздник станет доброй традицией среди новопокровцев, – отметил член конкурсного жюри Сергей Стецов.

Забегая вперёд, отметим, что всех удивили результаты единственной рыбачки, принимавшей участие в конкурсе: в личном первенстве по весу рыбы самую крупную рыбку выловила из озера Зауре Ахмедова, за что получила диплом «Заядлая рыбачка». А вот самые большие уловы были у рыбаков со стажем – Анатолия Лукьяненко и Павла Червякова. Зачёты были также среди рыбацких команд, которые предоставили местные крестьянские хозяйства. Так, первую ступень пьедестала почёта заняли рыбаки крестьянского хозяйства «Лада», на втором месте – команда КХ «Труд-13», тройку лидеров замкнули рыбаки КХ «Аскар-Агро».

Среди юных рыбаков в личном первенстве по весу всего улова отметили поощрительными призами Савелия Романова, Таира Хайбуллина, Радмира Габитова, Максима Харламова, Азамата Кайрата и Ернура Кумарова. Особым, семейным, дипломом была отмечена рыбацкая семья Хайбуллиных. Ну а самая вкусная уха, по мнению членов жюри, получилась у Марины Харламовой.

– Главным для нас было объединить людей, показать, что можно отдыхать у себя дома, ведь рядом есть прекрасный водоём, зона отдыха, которую облагородили силами крестьянских хозяйств. Именно на таких примерах, во время народных праздников, мы учим детей и молодёжь любить и беречь родные места, культурно и весело отдыхать всей семьёй, – рассказывают организаторы сельского праздника.

Почти одновременно с соревнованиями любителей рыбной ловли в другом селе Бородулихинского района, на ипподроме в Ново-Покровке, прошли конноспортивные соревнования в честь памяти конезаводчицы Анны Лазаревой. Земляки помнят этого профессионала своего дела, и в этот день в память о ней прозвучало много тёплых и сердечных слов. Прошли соревнования по гладким скачкам на дистанции 2400 метров, потом была жорға жарыс на 6 км, аламан байга на 17 км и забег рысаков в колясках на дистанции 5 км.

Победителей наградили денежными призами.

Екатерина Гуляева

Бородулихинский район