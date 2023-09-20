«На госслужбе я вырос как личность»

Жарас Даулетханов – один из самых молодых и перспективных работников Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по ВКО.

К 25 годам он состоялся как законопослушный гражданин, примерный госслужащий и образцовый семьянин.

Родился Жарас в селе Жамбыл Катон-Карагайского района, однако среднее образование получил в Риддере, окончив многопрофильную школу-гимназию «Шаңырақ». Одним из его самых любимых предметов была химия. Именно это сыграло решающую роль в выборе профессии и дальнейшей его судьбе.

За высшим образованием юноша отправился в Алматы. И в 2019 году успешно окончил Национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова по специальности «фармацевт-технолог». Кстати, пока Жарас был студентом, работал волонтёром на Универсиаде и международной специализированной выставке ЭКСПО-2017.

Так сложилось, что после получения диплома молодой специалист переехал в Усть-Каменогорск и сразу же устроился в Департамент медфармконтроля области. Карьеру начал в качестве секретаря руководителя. Но уже через три месяца Жараса Даулетханова назначили главным специалистом отдела контроля фармацевтической деятельности и мониторинга цен на лекарственные средства и медицинские изделия.

– Моя деятельность в департаменте заключается в реализации государственной политики в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, то есть контроле и надзоре за лекарственными препаратами, а также оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, рассмотрении дел об административных правонарушениях и обращений физических и юридических лиц, – рассказывает Жарас Даулетханов. – Ответственность на мне огромная, но и польза от деятельности немалая: от того, насколько грамотно мы сработаем, зависит качественное лечение граждан.

За три с половиной года успешной работы главный специалист отмечен грамотами своего ведомства и Департамента Агентства по делам государственной службы РК по ВКО.

– Государственная служба стала мне второй школой, даже университетом, здесь я вырос как личность! Работать на благо граждан – мой приоритет! – говорит Жарас. – А с мнением, что госслужба отнимает всё свободное время, я не соглашусь: если его использовать рационально, то хватает и на личную жизнь, и на увлечения.

Слова у Жараса не расходятся с делом: он женат, воспитывает двух дочерей, играет в настольный теннис, увлекается рыбалкой, походами в горы, катанием на лыжах и многим другим.

Тем, кто собирается поступать на госслужбу или только начал работать, Жарас Даулетханов пожелал стойкости, доброжелательности, и, самое главное, быть грамотным и достойным специалистом в своей сфере.

Алия Сейсенбаева