На дальность и точность

В Риддере прошли спортивные соревнования среди получателей специальных социальных услуг.

В спортивном модуле Риддера состоялись соревнования среди получателей специальных социальных услуг. В них приняли участие команды из Риддерского центра оказания специальных социальных услуг, ОО «Талап», общества «Незабудка», Зимовьевского центра оказания специальных социальных услуг. Общее количество участников составило 40 человек.

В рамках соревнований проводились эстафеты, броски мяча на дальность, игра в дартс. Представители команд продемонстрировали свои возможности в пяти видах состязаний. По итогам первенства все участники награждены ценными призами и грамотами.

Ерик Абитов

Фото акимата Риддера

Риддер