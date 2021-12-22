Вести из районов

На дальность и точность

22.12.2021
561

В Риддере прошли спортивные соревнования среди получателей специальных социальных услуг.

В спортивном модуле Риддера состоялись соревнования среди получателей специальных социальных услуг. В них приняли участие команды из  Риддерского центра оказания специальных социальных услуг, ОО «Талап», общества «Незабудка», Зимовьевского центра оказания специальных социальных услуг. Общее количество участников составило 40 человек.

В рамках соревнований проводились эстафеты, броски мяча на дальность, игра в дартс. Представители команд продемонстрировали свои возможности в пяти видах состязаний. По итогам первенства все участники награждены ценными призами и грамотами.

Ерик Абитов

Фото акимата Риддера

Риддер  

22.12.2021
561

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