Регионы

На благо сельчан

22.12.2021
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Как на родине Абая развиваются жилищное строительство, сельское хозяйство и предпринимательство, рассказал аким района Нуржан Абдыкаримов.   

В ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций аким Абайского района остановился на основных аспектах социально-экономического развития района, выполнении задач, озвученных в Послании Главы государства, и проделанной работе по реализации государственных программ.   

К примеру, в рамках празднования 30-летия Независимости страны в районе были запланированы масштабные мероприятия. При спонсорской поддержке здесь построили новые мечети, детский сад, памятники культуры. Ряд улиц благоустроен, отремонтированы дороги.   

– Объём оказываемой помощи малообеспеченным и многодетным семьям, нуждающимся растёт с каждым годом, – сказал Нуржан Абдыкаримов. – По программе «Еңбек» в целях развития массового предпринимательства были выделены безвозвратные гранты на реализацию новой бизнес-идеи, в результате чего малообеспеченные, многодетные семьи получили возможность начать своё небольшое дело.   

Кроме того, силами спонсоров и в рамках акции «Біз біргеміз» семьям из социально уязвимых категорий были розданы аптечки с лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Также оказывается помощь детям из малообеспеченных, многодетных семей путём обеспечения их одеждой и учебными принадлежностями.   

– Развивается и сфера здравоохранения. В районной больнице созданы все условия для борьбы с коронавирусной инфекцией. В центре внимания – здоровье жителей, – заверил аким района.   

Вместе с тем на высоком уровне находится качество оказания государственных услуг. Для удобства населения по Абайскому району размещены девять уголков самообслуживания.   

По словам Нуржана Абдыкаримова, в районе ведётся интенсивная работа по развитию малого и среднего бизнеса, массового предпринимательства и продуктивной занятости. В целом здесь зарегистрировано 1093 субъекта малого предпринимательства и 52 юридических лица. Жители получили кредиты на развитие бизнеса в рамках второго направления программы «Еңбек».   

Особое внимание в Абайском районе уделяют жилищному вопросу. В этом году было запланировано обеспечить жильём 32 многодетных и малообеспеченных семьи. Дома были построены по проекту «Одноэтажный Восток». Все они сданы в эксплуатацию.  

Также в текущем году по программе «Бақытты отбасы» семь многодетных семей получили жильё в Семее.   

Не стоит на месте и сельскохозяйственная отрасль. В районе количество племенных хозяйств достигло 42, в том числе 20 занимаются овцеводством, разведением крупного рогатого скота – 21, лошадей – одно. Для развития отгонного животноводства и обводнения пастбищных угодий выкопано 32 скважинных колодца.   

В заключение глава района выразил уверенность в том, что работа по улучшению социально-экономического положения Абайского района достигнет новых рубежей в предстоящем году.   

Гульжан Естаева   

Фото ОВП Абайского района   

Абайский район   

22.12.2021
696

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