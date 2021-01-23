На Алаколь с планшетом

В Урджарском районе в текущем году планируется вывести на новый уровень качество сотовой связи и Интернета.

На заседании комитета туризма Регионального совета Палаты предпринимателей ВКО бизнесмены, представители сотовых операторов и госслужащие обсудили перспективы развития туризма на побережье озера Алаколь в части развития коммуникаций. В частности, речь шла о некачественной связи и недостаточной зоне покрытия мобильной связи некоторых операторов в Урджарском районе.

Представитель ТОО «МТС» Олег Дьяченко рассказал, что в районе установлено несколько базовых станций в рамках республиканского проекта «250+», целью которого стало обеспечение сельских населённых пунктов с численностью от 250 человек широкополосным мобильным интернетом.

Этот проект курирует Министерство цифрового развития РК, которым были подписаны меморандумы с сотовыми операторами. Акиматы районов и сельских округов предоставили списки населённых пунктов, где проживает более 250 человек, в результате чего за 2020 год связью были обеспечены 928 сёл, в том числе 112 – в Восточно-Казахстанской области.

Однако, по мнению участников встречи, этого оказалось недостаточно для обеспечения связью отдыхающих на Алаколе.

– Базовая станция ставится на 250 человек, – высказал мнение владелец дома отдыха «Чикаго» Мурат Жумабаев. – Между тем в сезон на побережье отдыхает более 20 000 человек. Связь очень слабая, в июле даже звонки не доходят, а интернет практически отсутствует. Я считаю, от каждого оператора связи нужно устанавливать не менее 10 точек.

Руководитель отдела развития туризма Управления туризма и внешних связей ВКО Инара Бодукова сообщила, что на побережье Алаколя установлены три мобильных вышки. В то же время, ещё два оператора готовы установить дополнительные вышки, если возникнет такая необходимость.

– Если у вас есть территории, которые также необходимо обеспечить сотовой связью, рекомендую подготовить письмо с обоснованием и направить его в Министерство цифрового развития, – предложил Олег Дьяченко. – Если в этом году будут реализовать проекты, подобные «250+», проблем возникнуть не должно. Необходимо также предоставить данные о количестве абонентов в летнее время.

Руководитель управления туризма и внешних связей ВКО Марат Кабаков сообщил, что за три летних месяца Алаколь посещают порядка 700 тысяч человек, но предприниматели предоставляют некорректные данные, чтобы избежать налоговой нагрузки. Поэтому при запросе на установку новых мобильных вышек может оказаться, что и этого будет недостаточно для реального количества отдыхающих.

В ходе встречи в рамках плана развития побережья озера Алаколь на 2021 год участники обсудили вопросы электрификации, дополнительной установки туалетов, берего-укрепления, асфальтирования дорог.

По информации пресс-службы Палаты предпринимателей ВКО, бизнесменам пообещали, что все предложения будут сформированы комитетом туризма и направлены в соответствующие органы. По вопросу расширения зоны покрытия сотовой связью отдельными операторами соответствующее письмо будет направлено в Министерство цифрового развития РК.

Ерик Абитов

Фото из архива редакции