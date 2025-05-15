С 18 по 22 августа 2025 года в городе Астана планируется проведение Всемирного библиотечно-информационного конгресса (WLIC). Ожидается, что в этом масштабном событии примут участие около 4 000 делегатов из более 130 стран мира. Библиотечную систему Усть-Каменогорска на конгрессе будет представлять Руслан Бабиров, сотрудник Центральной городской библиотеки имени Оралхана Бокея.



Международная конференция библиотекарей проводится ежегодно под эгидой Международной Федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA), основанной в 1927 году. Решение о проведении конгресса в 2025 году в Казахстане было принято Правлением IFLA.



В рамках конгресса участники обсудят современные технологии, новые методы и стандарты библиотечного обслуживания, а также обменяются профессиональным опытом. Кроме того, мероприятие станет важной платформой для установления долгосрочного сотрудничества и развития партнёрских связей в библиотечной сфере.



НОВЫЙ УРОВЕНЬ



Тридцать лет назад, в 1995 году, директор Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина Хабиба Акжигитова, которая сейчас возглавляет Центральную библиотечную систему города Усть-Каменогорска, приняла участие в международной конференции IFLA, прошедшей в Стамбуле. После этой поездки она поняла, что у библиотек мира можно многому научиться, что важно создать новый, современный формат библиотеки, и выразила идею о необходимости перехода библиотечных каталогов страны на электронный формат. Вернувшись из Стамбула в Усть-Каменогорск, она часто вспоминала фразу поэта Олжаса Сулейменова: «Мыслить глобально, действовать локально». Именно с этого момента в регионе началась волна инновационных изменений в библиотечном деле.



Уже в 1996 году в библиотеке имени А. С. Пушкина состоялась учредительная конференция по созданию Ассоциации библиотекарей Восточно-Казахстанской области – организации, входящей в Международную федерацию библиотечных ассоциаций и учреждений IFLA. В то время в республике ещё не существовало подобных объединений библиотекарей, идея модернизации библиотечного дела впервые зародилась на Востоке.



Главной целью создания ассоциации было формирование региональной автоматизированной библиотечно-информационной сети, расширение её возможностей через кооперацию, укрепление международных связей, повышение квалификации специалистов, поддержка творческих людей и содействие профессиональному росту библиотекарей. Казахстан стал членом IFLA в 1995 году.

Создание ассоциации действительно коренным образом изменило повседневную работу библиотекарей и дало мощный импульс развитию.



В то время в Казахстане только начиналось развитие и распространение интернет-технологий, а в библиотеках Усть-Каменогорска и ВКО компьютеров было настолько мало, что их можно было пересчитать по пальцам. Будучи государственным учреждением, библиотека не имела дополнительных источников финансирования. Поэтому Хабиба Акжигитова, стремясь решить финансовые вопросы, чётко осознавала, что выход из этого замкнутого круга – привлечение инвестиций в библиотечную сферу. Один из способов привлечения инвестиций – получение международных грантов. Однако процесс получения грантов имеет свои правила и требования. Никто не даст крупную сумму без предварительных исследований, хорошо написанных проектов и умения их защитить.



Благодаря неустанному труду члены ассоциации под руководством Хабибы Акжигитовой приняли участие в международной конференции в Крыму, а также в мероприятиях IFLA, проходивших в Турции, Франции, Нидерландах, Германии, Норвегии, Корее, Канаде, Швеции и Сингапуре. Также они участвовали в программах обмена опытом с американскими коллегами.



Участвуя в международных конференциях, мы начали лучше понимать, как сделать наши библиотеки более эффективными и привлекательными. Мировой опыт показал, что с помощью современных технологий можно предлагать виды услуг, которые улучшают качество жизни людей.

Так, в 2023 году специалисты Центральной городской библиотеки имени Оралхана Бокея приняли участие в 88 Всемирном библиотечном и информационном конгрессе IFLA в Роттердаме (Нидерланды) под названием «Let’s work together, let’s library». Основной темой конгресса стала роль библиотек в формировании инклюзивного общества, где каждый человек имеет равные возможности для участия. В ходе профессионального диалога библиотекари обсудили вопросы стимулирования личностного роста, повышения интереса к чтению, а также развития языковых и цифровых навыков.



В настоящее время в центральной библиотеке Усть-Каменогорска работают площадки, ориентированные на эти направления: инклюзивная анимационная студия «Бала-Дарын» и инклюзивный центр «TехноSheber: 3D-печать». Одним из радостных событий стало то, что в этом году сотрудник центральной усть-каменогорской библиотеки Руслан Бабиров (на фото) выиграл грант IFLA WLIC 2025 Central Asia Grant, предоставляющий возможность бесплатно принять участие в конгрессе WLIC.



– Я буду одним из тех, кто представит Казахстан на конгрессе. Для меня это большая честь и ответственность. От имени Центральной городской библиотеки имени Оралхана Бокея я представлю её проекты, направленные на расширение инклюзивных возможностей – в частности инклюзивную анимационную студию «Бала-Дарын» и инициативы по развитию творческого потенциала всех членов общества. Мы верим, что библиотека – это пространство равных возможностей, где каждый может открыть для себя что-то новое и полезное. Участие в международной конференции IFLA WLIC 2025 – это возможность вдохновить коллег со всего мира и показать, как библиотеки способны менять жизни и строить будущее, – прокомментировал Руслан Бабиров.



ПУТЬ К ОБУЧЕНИЮ И РАЗВИТИЮ



IFLA – это не просто международная конференция. Это уникальная платформа для профессионального роста, обмена опытом и вдохновения. Здесь можно познакомиться с лучшими мировыми практиками, перенять инновационные подходы и адаптировать их к своей профессиональной среде.



Участие в мероприятиях IFLA стало для нас мощным импульсом к вовлечению в международные проекты, образовательные программы и профессиональные объединения. Именно поэтому мы считаем важным, чтобы библиотеки по мере возможностей становились членами IFLA и активно включались в её деятельность.



Инициативы и документы этой организации указывают нам верное направление для развития библиотечного дела. Один из таких документов – Манифест IFLA/ЮНЕСКО о публичных библиотеках 2022 года. В нём говорится о том, что публичная библиотека – это место, открывающее путь к обучению и творческому развитию для каждого человека. Несомненно, публичные библиотеки играют особенно важную роль в формировании навыков чтения у детей и подростков.



Мы должны делиться с коллегами и библиотечным сообществом основными целями и ценностями IFLA.



Перевод ключевых документов IFLA – стратегических заявлений, докладов конгресса и других материалов – на казахский язык и обеспечение их доступности является нашей общей задачей.



МЕЖДУ ТРАДИЦИЯМИ И БУДУЩИМ



Несмотря на различия в уровне развития библиотек в разных странах и регионах, мы сталкиваемся с общими вызовами. Среди них ограниченный доступ к цифровым услугам для детей и молодёжи; необходимость обеспечения равных возможностей в сфере инклюзивности и цифровой грамотности; разработка новых форм библиотечных услуг с применением технологий искусственного интеллекта; внедрение современных технологических решений для эффективного управления ресурсами.



IFLA предлагает пути решения этих и других актуальных и ключевых вопросов. Благодаря этому мы можем использовать лучший мировой опыт библиотек и адаптировать его к своей практике. Это означает формирование общего взгляда на путь развития.



А библиотека будущего – это не просто место, где хранятся книги, это пространство, способное изменить жизнь. Это цифровая платформа, открытая и доступная среда для всех, культурное и образовательное пространство, мост между традициями и будущим.



ПАМЯТЬ НАЦИИ



Президент страны на Национальном курултае, прошедшем в городе Атырау, особо отметил важность библиотечного дела и культуры чтения, подчеркнув, что «библиотека – это память государства, нации». Эти слова ещё раз подтверждают значимость библиотечной сферы в Казахстане.



Проведение Всемирного конгресса IFLA в Казахстане станет значимым событием, которое послужит мощным импульсом для развития библиотечной сферы страны. Это встреча мирового уровня, ориентированная на повышение качества библиотечных услуг, профессионального уровня специалистов, а также на обновление развития общества и улучшение образования молодёжи с помощью современных технологий.



Шекер Нұрғалымқызы, специалист Центральной

городской библиотеки имени О. Бокея