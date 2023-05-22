Мёд и панты в подарок туристам

Традиционная сельскохозяйственная ярмарка на территории фермерского магазина «Фреш Маркет» прошла с участием представителей Катон-Карагайского района.

После заметного потепления синоптики прогнозировали на выходные дни похолодание и дождь. Однако ничто не помешало катонкарагайцам с хорошим настроением и без затруднений организовать концертную программу и заполнить сельхозпродукцией торговые ряды.

Почему такое внимание уделяется капризам погоды и природы и без того понятно. В сельских районах продолжается важная и ответственная пора, связанная с проведением весенне-полевых работ, когда дорог каждый час, от этого зависит в итоге будущий урожай, наполнение торговых прилавков.

Как правило, из Катон-Карагайского района горожане и гости областного центра ожидают натуральную продукцию – мясо, сливочное и растительное масло, мёд, молочные изделия. Как сообщил представитель районного отдела сельского хозяйства Турсынкан Базарбаев, в ярмарке принимают участие представители всех 13 сельских округов. Фермеры, индивидуальные предприниматели, представители крупных и средних хозяйств привезли привычный набор товаров.

Основную долю в ассортименте продукции нашего района составляет свежее мясо, – говорит представитель отдела сельского хозяйства. – В том числе 2,1 тонны конины, 2,6 тонны говядины, 550 кг баранины. Мёд представлен сразу несколькими сортами, есть горный, степной, как говорится, на любой цвет и вкус.

Отмечается, что цены на подобных ярмарках ниже среднерыночных на 10–15 процентов. Если быть точнее, то один килограмм конины предлагался за 2400 тенге, свежая говядина и баранина – по 2200 тенге. Сладкая продукция из заповедного медового края в продаже по 2000 тенге за один килограмм, в его качестве сомневаться постоянным покупателям не приходится.

Представители Катон-Карагайского района также предлагали домашний картофель по цене 150 тенге за один килограмм. Так называемый второй хлеб, выращенный на домашнем подворье, заметно отличается по вкусовым качествам – рассыпчатый, нежный. В начале весны и лета многие сельчане достают из погребов и специальных ям для хранения тот запас, который предусмотрен для посадки или продажи. Всё это находит соответствующий спрос, поскольку цена на такой картофель является сейчас вполне конкурентной.

В Восточном Казахстане посевная и огородный сезон только начинаются, а тем временем из южных регионов в продажу поступила ранняя свежая капуста нового урожая 2023 года. Представляете, какие разные природно-климатические пояса в одной стране?

По поводу ярко выраженной сезонности. Этот фактор мало касается очень редких, эксклюзивных предприятий, такого, например, как фармцех из Аксуского сельского округа «Аксу Дэен». Там выпускают продукцию практически круглый год, если есть в запасе необходимое сырьё и материалы.

Предприятие представило продукцию на основе маральих пантов, лекарственных растений, мёда, полезных кореньев на общую сумму 250 тысяч тенге, – говорит Турсынкан Базарбаев. – Спрос на неё повышается с началом летнего сезона, когда в пантолечебницы района приезжают туристы, гости для лечения и отдыха. Такая биологически активная продукция, а также различные пищевые добавки интересны приезжим ещё в качестве экзотических гостинцев из поездки в заповедные места.

Руководитель районного отдела предпринимательства Жанар Сарсенбаева делится информацией, что впереди напряжённый летний сезон, когда сфера различных услуг тоже должна проявить себя. Здесь широкое поле деятельности для местных предпринимателей, ремесленников, занятых изготовлением сувениров и изделий народного промысла. Есть такие мастера в сёлах Катон-Карагай, Аккайнар, Енбек и других населённых пунктах, где изготавливают сувениры из дерева, войлока, а также штучные ювелирные изделия из серебра и сплавов.

При хорошем раскладе такую продукцию желательно поставить на поток, чтобы товар постоянно находился в продаже, независимо от времени года и горячего сезона. Наверное, это тот самый удобный случай, когда спрос должен порождать соответствующее предложение в общих, взаимно выгодных

интересах.

Таир Сапаргалиев

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