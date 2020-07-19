Мыльные фантазии Дианы Мирошниковой

Мечтаете погулять по лавандовым полям Прованса и насладиться ароматом красоты и свободы? Мыловар из Усть-Каменогорска Диана Мирошникова знает, как воплотить мечту в реальность.

Диана родилась на берегу Каспийского моря – в Актау. В 1996 году семья поменяла место жительства. Родным городом стал Усть-Каменогорск. Здесь девушка окончила школу и получила экономическую специальность. Сейчас она работает преподавателем бухгалтерского учета и налогообложения, а в свободное время создает уникальные композиции из мыла. Как признается героиня, раньше она и подумать не могла, что будет заниматься декоративно-прикладным искусством. Творческая составляющая ее жизни – музыка, Диана отлично играет на классической гитаре. К созданию эксклюзивного мыла ее подтолкнула… дочь.

– Занимались с ребенком разными видами творчества: квиллингом, шитьем, войлоковалянием, – поделилась она. – Однажды приобрели набор для юного мыловара. Мы попробовали, дочке вроде и понравилось, но заниматься постоянно мыловарением она не стала. Меня же этот вид творчества привлек.

Еще одним плюсиком в своеобразную копилку «за» и «против» стало то, что у Дианы аллергия на обычное магазинное мыло.

Восемь лет назад, а именно тогда девушка занялась мыловарением, у нас это направление не было широко развито, поэтому приходилось заказывать специальную литературу, чтобы освоить азы непростого ремесла. Появились первые результаты, но, как смеется мыловар, это было обычное мыло геометрической формы без декора, приготовленное в силиконовых формах… для выпечки.

Настоящее творчество началось тогда, когда она поняла, что мыло может быть не только полезным, но и красивым. Сейчас в коллекции мыловара каких только изделий не найдешь: сувенирное мыло в виде различных животных, машинок, пистолетов и даже еды. Привлекает мыло, выполненное во французском стиле с Эйфелевой башней и лавандовым полем Прованса. Словно находишься в стране любви и впечатлений. Оригинальные цветочные композиции, скрабы (сахарные и кремообразные), бомбочки и коктейли для принятия ванны… Увидев весь ассортимент мыльной продукции, понимаешь, что фантазия у Дианы безгранична, а от богатого аромата кружится голова.

– Источником вдохновения служит сам процесс создания мыла, словно приходит озарение, – рассказала Диана Мирошникова. – Также зависит от того, для кого делаю сувенирное мыло. Учитываю интересы, увлечения и предпочтения человека. Например, если девушку зовут Лилия и к тому же она любит цветы, можно порадовать ее корзиной с лилиями.

Для родных, близких и друзей у Дианы найдется мыло на любой возраст, пол и даже профессиональную принадлежность. Муж – заядлый рыбак? Для него уже готово мыло в виде рыбы, да такой, что не отличить от настоящей. Для мальчишек приготовлены тюнингованные «Гелендвагены», на радость принцессам – медвежата, зайчики, кошечки, птички и другие девчачьи радости, благодаря которым мытье рук станет приятным занятием. Дедушка любит мастерить – для него приготовлены дрель и рулетка. Для тех, кто хочет удивить вторую половинку или же подарить авторский букет на праздник, есть уникальные флористические мыльные композиции. От разнообразия пестрит в глазах – розы, ирисы, ромашки, лилии, пионы, тюльпаны…

– Композиции из мыльных цветов пользуются большой популярностью, – отметила мыловар. – Они долговечные, ароматизируют помещение, выполняют декоративную функцию – можно создать букет под интерьер.

Есть у Дианы еще одна фишка – создание именного сувенира. Она использует водорастворимую бумагу, чтобы сделать мыло, на котором будут поздравительная речь или даже фотография человека.

Своеобразным хитом творчества Дианы Мирошниковой служит мыло, выполненное в виде мороженого, мармелада, шоколада, эклера, пирожного или какой-нибудь ягоды. Рука так и тянется, чтобы взять спелую малину и попробовать на вкус. Кстати, как говорит Диана, и такие случаи были…

– Бывало, что мои мыльные композиции пробовали на вкус, не веря, что это несъедобно, – смеется девушка. – На ярмарках даже шутим, когда спрашивают: «Это все из мыла?», мы отвечаем: «Все из мыла, кроме мыловара».

Диана работает с готовой мыльной основой, растапливает ее, добавляет косметические отдушки и пигменты, а дальше начинается самое интересное – мылу придается желаемая форма. На первый взгляд, в этой технологии нет ничего сложного – вари и разливай по формочкам. Но на самом деле это ювелирная работа, требующая от мастера знаний пропорции и умения работать с мелкими деталями.

– Мыльная основа топится, окрашивается, ароматизируется, – рассказала о технологии мыловар. – Дальше начинается творческий процесс – как художник наносит штрихи на холст, так и мыловар с помощью обычной пипетки создает образ. Вырисовывает лепестки, заливает носик, глазки, ушки и другие элементы.

Стоит отметить, что работает Диана только с гипоаллергенными компонентами, поэтому ее продукция подходит даже для самых маленьких.

Диана Мирошникова является организатором творческого объединения ремесленников Усть-Каменогорска «Белая сова». Под ее руководством и с участием мастеров проводятся фестивали, выставки-ярмарки, мастер-классы для детей, конкурсы и квесты. Также она активно участвует в республиканских и международных конкурсах. На одном из международных состязаний мыловаров она заняла почетное третье место. Но, как она сама признается, лучшей оценкой ее творчества являются яркие эмоции людей, которые держат в руках сувенирное мыло. Искреннее удивление, радость и неподдельный интерес вдохновляют на создание новых мыльных шедевров.

Татьяна Кравченко