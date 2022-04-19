Мясо и янтарное масло из Алтая

В районе Алтай хорошо развиты растениеводство и молочное животноводство. Вместе с тем, в последние годы внимание сельчан обращено на преимущества мясного направления. Закупается скот, способный обеспечить солидные привесы и прибыль.

В минувшую субботу на ярмарку в областном центре сельчане из Алтая привезли главным образом мясную продукцию. По словам руководителя профильного отдела Айгуль Куттубаевой, всего к услугам горожан на прилавках предлагается более двух с половиной тонн говядины и конины традиционно высокого качества. В числе поставщиков значатся крупные хозяйства, индивидуальные предприниматели, а также личные подсобные хозяйства, которые выращивают скот.

– Известные хозяйства нашего района производят в больших объёмах молоко, имеют богатый опыт в этом отношении, – говорит Айгуль Куттубаева. – В последнее время есть заметный интерес к выращиванию животных на мясо. Если говорить конкретно о породах, то многие отдают предпочтение ангусу, адаптированному к нашим природно-климатическим условиям. Мясо всегда и везде пользуется спросом, это заметно и на ярмарках.

Добавим, что благоприятными факторами для этого являются возможности создания прочной кормовой базы. Несмотря на долгую, снежную и морозную зиму, местная природа щедра на сенокосы, пастбища, идеальные условия для выращивания многолетних трав, технических культур.

Впрочем, судить об этом можно по одной важной позиции в растениеводстве, явно претендующей на статус брендовой культуры. Естественно, это подсолнечник, его семена и производимое на Алтае растительное масло. Не случайно на продажу в Усть-Каменогорск аграрии привезли более тонны свежей продукции янтарного цвета. Расфасованное в практичную и удобную для покупателей тару, растительное масло не нуждается в особой рекламе.

– Выращивает подсолнечник и производит из него готовую конечную продукцию крестьянское хозяйство «Лад», которым умело руководит Владимир Тычинский, – говорит Айгуль Куттубаева. – Когда в районе развита глубокая переработка, необходимую продукцию аграрии поставляют на внутренний рынок, а также за его пределы.

За реализацию привезённого растительного масла на ярмарке отвечает Мария Щетникова, уже не первый раз принимая в ней участие с коллегами от имени своего района. По их словам, местная продукция отличается своим вкусом.

Текущая конъюнктура на мировом рынке превращает семена подсолнечника и масло из него в выгодный товар, имеющий как социальное, так и стратегическое значение. Регулирующая миссия рыночной экономики сказывается на структуре сектора АПК района. К примеру, свиноводство уступило прежние позиции, и поголовье сейчас содержится только на личном подворье. По мнению специалистов, различные изменения сегодня могут происходить гораздо быстрее, заметнее, чем прежде.

Район Алтай и сёла славятся вкусным картофелем, его там умеют и любят выращивать. Опять же для семейной потребительской корзины и для нужд местных бюджетных организаций. Поэтому колебания цен и спроса на второй хлеб за пределами района алтайцы особенно не ощущают, обеспечивают себя самостоятельно, ни на кого не надеясь.

Ещё известен район традициями в пчеловодстве. Если несколько лет назад в полный рост стояла проблема его сбыта, то сегодня ситуация в корне изменилась. По словам представителей сектора АПК, пчеловоды наладили тесные контакты с реализаторами из Алматы. Собираются вместе и нанимают авто, чтобы отправить сладкий груз на юг страны, где высок спрос на горный и натуральный мёд. Канули в прошлое времена, когда пасечники располагали двухлетними запасами продукции без шансов на продажу. К примеру, уже сегодня мёд найти в районе не так просто, а всё это стимулирует сельчан наращивать производство.

В период пандемии горожане отдают предпочтение местной продукции сельского хозяйства по ряду причин. В первую очередь, из-за стремления к здоровому питанию, исключающему добавки, приносящие вред организму. Во-вторых, наблюдается культ отечественной гастрономии, что привлекательно как выгодный туристический продукт. Разумеется, если всё это преподносится и культивируется в разумном ключе, с учётом интересов различных сторон.

Отдельного рассказа заслуживают традиции алтайцев по выращиванию зерновых, иных масличных культур, где имеется сплав опыта прежних поколений и современных аграриев, полагающихся на науку, технику и технологии.

Меир Токобаев

Фото из архива редакции