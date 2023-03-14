Мясо для лучшего стейка

Непривычно тёплая и солнечная для марта погода установилась в субботний день, когда по графику подошла очередь Катон-Карагайского района проводить сельскохозяйственную ярмарку в областном центре.

Хотя приехали они издалека, но уже с восьми утра начали бойкую торговлю, музыкальным фоном которой стала концертная программа.

Готовность тринадцати сельских округов к ярмарке, а также ассортимент продукции лично проверили аким района Дильдар Каликан и представители акимата. По информации профильного отдела, сельские труженики по традиции привезли всё, чем богаты и могут с полным правом предлагать и гордиться. А выбор продукции, как всегда, у них очень обширный.

Руководитель отдела Данияр Касенов сообщил, что основной акцент хозяйства района сделали на мясную продукцию и другие продовольственные товары.

– К примеру, только говядины на ярмарку привезли из различных сёл района 7200 кг, – говорит он. – На долю конины приходится 1500 кг, баранины – 600 кг, а эта продукция всегда пользуется повышенным спросом за особые вкусовые качества, высокую калорийность.

Возможно, горожане и гости областного центра всё больше будут отдавать предпочтение именно местной продукции из-за её органического происхождения. В этом плане катонкарагайцы имеют заметные конкурентные преимущества, исходя из подходящих природных условий. Если не брать в расчёт долгую зимовку и необходимость заготовки большого запаса кормов, трудность содержания животных, то сохранившаяся ещё экология, горные луга, отличный травостой, чистая вода идут на пользу скоту.

Благодаря этому получаются высокие привесы, особая структура мяса, наиболее заметная у племенных животных. К примеру, один из владельцев поголовья чёрного ангуса утверждал, что его выращивать намного выгоднее. При почти одинаковых условиях содержания племенные животные мясной породы, в отличие от беспородного скота, обеспечивают больший выход мяса с одной головы на 30 и более килограммов. Напрашивается вывод – стоит ли терять время и деньги на откорм малопродуктивного стада, отказываясь от дополнительных привесов и прибыли? Не случайно в последнее время в районе думают о переработке продукции, начали производить тушёнку домашнего приготовления в специальном цехе.

Как сообщил представитель профильного отдела Турсункан Базарбаев, на ярмарке также были представлены растительное масло, рыбная продукция, около 1400 кг знаменитого катонского мёда, зимний кумыс, поскольку есть хозяйства, которые производят его круглый год.

Из села Аксу одноимённого сельского округа, как обычно, привезли пантовую продукцию, произведённую на местном фармацевтическом предприятии. Общая сумма товара составила более 200 тысяч тенге, в ассортименте лекарственные препараты, настойки, вытяжки из целебных растений, их корней на основе пантов, горного мёда, а также бальзамы, мази по народным рецептам.

Но и это ещё не всё. Если в городах республики есть спрос на утиное мясо, также популярны шашлыки из утки, то в районах Восточного Казахстана, где много разных рек и водоёмов, разводят гусей. Около 100 кг гусятины выставили на торговые прилавки сельчане, а по поводу блюд, которые можно приготовить из домашней птицы, говорить излишне. В кухонных традициях разных этносов имеется великое множество вариантов приготовления гусятины.

Таир Сапаргалиев

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