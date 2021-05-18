Мясной кластер в степном Кокжайыке

Современная откормочная площадка племенного крупнорогатого скота успешно развивается в течение нескольких лет в Кокпектинском районе. Реализация масштабного проекта находится в фокусе постоянного внимания акима области Даниала Ахметова, в очередной раз посетившего важный объект.

Об основных вопросах, рассмотренных в ходе рабочей поездки, глава региона сообщил на своей официальной странице в социальных сетях. Повышенное внимание к столь неординарному объекту и поддержка со стороны акимата ВКО вполне объяснимы. Проект является якорным, задаёт тон, вводит новые стандарты в развитии животноводства.

Напомним, что село Кокжайык входит в список, так называемых, опорных населённых пунктов. Он не обойдён вниманием сельчан из других районов и регионов страны. На его базе несколько лет назад прошёл большой форум с участием представителей почти всех областей Казахстана. Состоялся обмен опытом по развитию основных отраслей сельского хозяйства, социальной и других сфер жизни. В немалой, если не сказать, решающей степени, реализация перспективных планов зависела и зависит от состояния дел в местном системообразующем предприятии. В частности, в ТОО «Елим-Ай», известном в области и за её пределами.

За прошедшие годы облик опорного села изменился неузнаваемо. Бросаются в глаза обновлённые улицы, дома, различные социальные объекты, местная инфраструктура. Даже на этом жизнеутверждающем фоне внушительно и необычно выглядит новый производственный комплекс. Он создан буквально с нуля и может считаться образцом для подражания для всех коллег в регионе и Казахстане.

Руководитель хозяйства Болат Бекбердинов рассказал о текущей работе над проектом, продемонстрировал различные участки общей производственной цепочки. В неё входят кроме всего собственный комбикормовый цех.

– Установлено импортное оборудование, способное приготовить корма по двадцати различным рецептам, – делает он акцент на возможностях и перспективах цеха.

Откормочный комплекс занимает большую площадь. Бетонные площадки для закладки сенажа размером чуть ли не с футбольное поле. Тюки сена в аккуратных скирдах. В просторных ангарах высятся штабеля мешков с зерном для производства готовых кормов. Внутри них свободно маневрирует импортная колёсная и прицепная техника.

На открытых площадках содержится поголовье скота казахской белоголовой породы, также породы ангус. Об их особенностях считают здесь нужным рассказать гостям. Восхищают своим экстерьером животные породы акбас.

– У нас, в Восточном Казахстане, содержится акбас трёх типов. Есть укрупнённый, маленький и средний, – увлечённо поясняет Болат Бекбердинов. – У нас средний тип белоголовой породы. В основном линия Бруска (так называли знаменитого быка-производителя (прим. ред). Такой тип хорошо ходит, передвигается по нашим горам.

На вопрос акима области по поводу строительства зданий и сооружений, специалисты отвечают, что работу выполняют как подрядные компании, так и свои бригады. Свежим взглядом со стороны сразу заметно, что объекты на откормочном комплексе возводятся с использованием новых технологий и современных стройматериалов. Фронт работы также достаётся и на долю местных строителей.

Глава региона сообщил, что побывал на новом ветеринарном пропускном пункте, участке кормопроизводства, оценил изменения на объекте.

– Это одно из самых крупных хозяйств, на мой взгляд, не только в нашей области, но и во всей стране, – написал Даниал Ахметов на официальной странице в соцальных сетях. – Мы видим, как можно и нужно эффективно развивать мясное животноводство. Здесь около 5000 голов казахской белоголовой породы и блэк ангус, так называемой «чёрной жемчужины». Отмечу, что откормочный комплекс занимается их скрещиванием и получает совершенно уникальную породу. Внедряет самые лучшие мировые технологии.

Достаточно эффективно развивается полеводство. В частности, за короткое время подготовлено к орошению 1,5 тыс. гектаров земли. И здесь очень важный элемент – хорошее развитие кормовой базы на основе передовых технологий. Строится накопительный канал для воды.

Хозяйство объединило 150 мелких фермеров. Это говорит о том, что здесь некий мясной кластер, вокруг которого идёт развитие мелкого фермерства, что является важным, ключевым фактором.

В перспективе ТОО «Елим-Ай» планирует получить международный сертификат, чтобы выйти на мировой рынок.

Конечно, есть проблемы, которые носят временный характер, связанные с технологией. Мы им в этом, безусловно, окажем необходимую помощь.

Глава региона не случайно выделил задачу развития местной оросительной системы. Хозяйство из Кокжайыка презентовало проект орошения земельных площадей под посевами кормовых сельскохозяйственных культур. О том, что подобная программа жизненно необходима в целях дальнейшего развития кормовой базы и животноводства в целом, специалисты говорили с давних пор. Живительная влага в будущем позволит существенно увеличить отдачу с каждого гектара имеющихся земельных площадей. Здесь нужно учитывать, что Кокпектинский район исторически относится к территориям с очень сложными природно-климатическими условиями. Однако земледельцы района умудряются им противостоять с помощью передовых достижений науки, практики, технологий и техники.

Партнёрство с мелкими фермерскими хозяйствами в селе развивается в разных направлениях. По информации специалистов, фермеру и крестьянину оказывается помощь в улучшении породности выращиваемого скота. Для этого уже выработаны эффективные механизмы, которые вполне оправдывают себя. Откормочный комплекс по своей сути заинтересован в закупе и откорме продуктивного скота, предоставлении племенных быков в аренду фермерам и др.

Кроме того, крупное сельхозформирование на селе нуждается в различных сервисных услугах со стороны своих партнёров. Нет необходимости и практической выгоды (это один из главных законов рынка) всё делать самому. Вплоть до самых мелких и насущных забот, как поставка, к примеру, кормовой соли для животных или выращивание некоторых видов кормовых и технических культур.

Новые требования предъявляются тут к подготовке кадров. Высокий уровень автоматизации разных процессов и работа на мощной импортной технике требуют от людей новых знаний, умений. В животноводстве нового века нет места вчерашним двоечникам или второгодникам, как это было ещё в не совсем далёкие времена. Цена вопроса или стоимость уникальной техники так несоизмерима велика, чтобы вручить её судьбу в руки неподготовленного кадра.

Кокжайык соответствует, на наш взгляд, высокому статусу опорного села. Поскольку очень многие вопросы его обустройства решаются с творческим подходом. Если кому-то в центре населённого пункта приглянется здание современного мини-маркета, его отделка и оформление, то другому понравится что-то ещё необычное, свежее на вид.

Нам бы хотелось здесь вспомнить местный детский сад, в котором побывали в ходе одной из прежних поездок. Тогда мы невольно обратили внимание на оформление внутреннего интерьера капитального здания. Стены в нём были расписаны разноцветными красками, а изображения нанесены так талантливо и умело, что по плечу и силам только настоящему мастеру кисти. Запомнив этот факт, при случае поинтересовались тем, кто приложил руку. Нас не подвело чутьё: оформлением стен в детском саду в своё время занимался профессиональный художник. Так вот откуда настолько тонкий вкус и высокое исполнительское мастерство. Подобный творческий подход ко всякому делу является явным признаком профессионализма компании.

При въезде в опорное село через традиционную арку с его названием можно увидеть справа новые типовые дома. Несколько лет назад повсеместно высаживались молодые деревца, декоративные зелёные насаждения. Для жителей села или города ВКО это всегда является долгосрочными проектами. Построить дом, посадить дерево, вырастить, поставить на ноги, воспитать детей. Задача-максимум!

Меир Токобаев

Фото пресс-службы акима ВКО

Кокпектинский район