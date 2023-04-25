Мясное ассорти к дастархану

Представители всех восьми сельских округов Тарбагатайского района приняли участие в ярмарке, организованной в минувшую субботу на территории фермерского магазина «Fresh Market».

Постоянные покупатели здесь могут купить свежую мясную продукцию, которая ценится за натуральное происхождение и отменный вкус. Апрель нынче не балует горожан и сельчан устойчивой погодой. Если в выходные неделю назад в областном центре были метель и гололедица на дорогах, то в прошлую субботу организаторам ярмарки из Тарбагатайского района повезло с солнечной и тёплой погодой.

По информации руководителя районного отдела сельского хозяйства Мейрамбека Мукатова, основной акцент сделан на поставках на ярмарку говядины и конины.

– Каждый сельский округ подготовил и привёз в Усть-Каменогорск как минимум по одной голове крупного рогатого скота и лошади в убойном весе, – говорит руководитель отдела. – Жетыаральцы привезли две головы КРС и одну лошади, в свою очередь акжарцы доставили мясо после забоя четырёх голов того и другого вида скота.

Вполне ожидаемо, что не обошлось без казы, жал, жая, шужука и других деликатесов, которые особенно ценятся у покупателей, поскольку животные нагуливали вес в степных условиях, где имеется разный набор трав. О важности кормовой базы, текущей ситуации как раз и рассказал руководитель профильного отдела.

– Сейчас в районе, несмотря на капризы природы и погоды, ведётся закрытие влаги, боронование земли, – говорит Мейрамбек Мукатов. – Нынче особое внимание будем уделять растениеводству, созданию запасов всех видов кормов. В прошлом году из-за засухи сельчанам приходилось закупать и привозить часть кормов, в том числе фуражное зерно, из-за пределов области.

Напомним, что в связи с прошлогодним разделением областей и образованием Тарбагатайского района в своих прежних границах с центром в селе Акжар перед всеми тружениками АПК стоят новые ответственные задачи. Это придаёт им дополнительный импульс в общей работе, которая нацелена на ускоренное развитие кормопроизводства.

– Мы сняли видеоролик, в котором можно увидеть, как ведётся весновспашка по свежему снегу, который выпал и сразу же растаял, – говорит руководитель отдела. – Это хозяйство, которым руководит Серикболсын Абылкасымов, одновременно занимается боронованием полей, подготовкой к весеннему севу.

Отмечается, что аграрии будут активно сеять траву – люцерну, эспарцет, суданку, житняк, зерновые культуры. В планах внедрение искусственного орошения, где расчёт делается на скважины, использование подземных ресурсов. Есть намерения создавать специальные кооперативы, получать эффект от кредитования под 2,5 процента в рамках программ поддержки сельских жителей. Многие вопросы отныне тарбагатайцам необходимо решать своими силами, что, конечно, прибавляет забот, но и открывает второе дыхание.

Потенциал поливного гектара заключается в гидросооружении на местной реке Кандысу. Оно требует капитальной реконструкции. Аким района Дархан Жоргекбаев встречался по этому вопросу с представителями профильного ведомства из Астаны, с выездом непосредственно на объект, где ознакомил их с проблемами и перспективами гидросооружения. По мере решения текущих вопросов и далеко идущих задач будут известны конкретные детали предстоящей работы.

Вообще, эта проблема поднимается не первый раз на самых различных уровнях, поскольку имеет жизненно важное значение для всех аграриев и животноводов. По мнению специалистов, в южных районах ВКО, в число которых входят Тарбагатайский и Зайсанский, прежде были прочные традиции поливного земледелия, остались объекты, нуждающиеся сегодня в полном обновлении.

В частности, для пополнения потребительской корзины в регионе и в целом обеспечения в масштабах республики продовольственной безопасности, развития приграничных территорий на самом Востоке Казахстана имеется большое поле деятельности. Представители сектора АПК района и области конкретно представляют себе пути развития сельского хозяйства, где многое зависит от способности к импортозамещению, а также стремления полагаться на производство отечественного продукта для внутреннего пользования и поставки в последующем на экспорт, освоение внешних рынков.

Таир Сапаргалиев

Фото автора