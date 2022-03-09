Мягкая сила Гульмиры Сагидуллиной

На хрупких плечах этой женщины лежит огромный пласт работы и большая ответственность, но это не мешает ей быть хорошим врачом, руководителем, депутатом, общественным деятелем, любимой женой и заботливой мамой.

Гульмира Сагидуллина – грамотная, умная, деловая и безмерно обаятельная женщина-руководитель. И держит она в своих руках едва ли не самый сложный участок системы здравоохранения – онкологическую службу.

За 25 лет работы в медицине для Гульмиры Габдулловны профессиональным долгом стало не только оказание квалифицированной помощи, но и доброе человеческое участие ко всем пациентам.

Свою профессиональную деятельность она начала в 1997 году, после окончания Семипалатинского государственного медицинского университета по специальности «лечебное дело». Работала врачом-анестезиологом-реаниматологом в Восточно-Казахстанском областном онкологическом диспансере, более 12 лет занимала должность заместителя главного врача по лечебной работе в этом же медучреждении.

В 2015 году была назначена главным врачом первого в регионе Реабилитационного центра, где внедрялись самые передовые методы медицинской реабилитации и восстановительной терапии. Спустя год Центр, возглавляемый Гульмирой Сагидуллиной, был признан лучшим лечебным учреждением области.

Около шести лет назад Гульмире Габдулловне предложили возглавить областной Многопрофильный центр онкологии и хирургии. Усовершенствованием онкологической службы она занимается и как главный внештатный онколог ВКО.

Используя личные качества, опыт и талант руководителя, директор без труда находит единомышленников в своей работе, взаимодействуя со всеми органами власти. Цель такого сотрудничества – опять же помощь восточноказахстанцам. Благодаря такому взаимодействию успешно решаются важнейшие задачи.

Так, с 2017 года в онкоцентре внедряются малоинвазивные методы лечения, ультрасовременные методы диагностики онкопатологии, что положительно сказывается на качестве оказания медицинских услуг пациентам онкологического профиля.

Ежегодно руководитель медучреждения организует выездные мероприятия врачей во все организации первичной медико-социальной помощи области для оказания консультаций, методической поддержки и проведения профилактических осмотров населения. Также организует обучающие семинары для специалистов организаций ПМСП.

Являясь директором онкоцентра, она сформировала большой сплочённый коллектив высококлассных специалистов, который под её руководством всегда в развитии. Гульмира Габдулловна постоянно следит за передовым опытом в сфере онкослужбы, стремится внедрять его на своём участке работы и достигает больших успехов. Это новые методы диагностики и лечения онкологии, онкопрограммы, в рамках выполнения которых достигнуты такие индикаторы, как снижение смертности, увеличение показателей ранней выявляемости онкозаболеваний, снижение показателей запущенности.

Будучи кандидатом медицинских наук, Г. Сагидуллина постоянно совершенствует свой профессиональный уровень по вопросам менеджмента в здравоохранении и онкологии в ведущих учебных центрах Казахстана, дальнего зарубежья (Япония, Сингапур, Корея, Франция, Великобритания).

– Сегодня восточноказахстанские онкологи умеют бороться за каждого пациента, независимо от стадии заболевания, – отмечает наша собеседница. – Этому способствует непрекращающееся обу-

чение наших врачей, медсестёр, модернизация технологий и медицинского оборудования. Сейчас никого не удивляет такое понятие, как «врачи без границ» – специалисты нашего онкоцентра повышают уровень своих знаний в лучших клиниках мира. А для получения лечения к нам приезжают граждане других государств.

В прошлом году Гульмиру Сагидуллину избрали депутатом Усть-Каменогорского городского маслихата. Также она является председателем городского общественного совета по вопросам здоровья нации и по развитию образования и науки при городском филиале партии и членом общественного совета по противодействию коррупции.

Отзывчивость, искреннее желание помочь отмечают многие, кому довелось общаться с Гульмирой Габдулловной, чувствовать на себе её заботу и внимание.

Как депутат и председатель городского общественного совета по вопросам здоровья нации, она взяла под своё шефство школу-интернат «Ақ ниет» в плане консультации, оказания поддержки и помощи медицинского направления.

Также она регулярно проводит экспромт-встречи с посетителями поликлиники онкоцентра для получения обратной связи с населением.

Конечно, ей, как руководителю, присущи строгость, требовательность к подчинённым, но прежде всего – к себе. Её авторитет непререкаем. Все сотрудники знают, что их директор – человек слова, мудрый руководитель, способный решить любые вопросы в самых сложных ситуациях. А трудностей поначалу было немало, но благодаря профессионализму коллектива, поддержке руководства области ей удалось всё преодолеть.

Коллеги отмечают, в том, как сегодня построена работа медучреждения – от ремонта помещений до современного высокотехнологичного оборудования, исключительно её заслуга. Обладая дипломатическими способностями, наша героиня всегда добивается намеченного. Это высоко ценят и в области, и в республике, когда вручают благодарственные письма, почётные грамоты, памятные медали за личный вклад в социально-экономическое развитие региона и страны.

Гульмира Сагидуллина признаётся, что чувство ответственности перед своими земляками, Родиной является для неё основополагающим принципом.

– Считаю, что все мы, как старшее, так и подрастающее поколение казахстанцев, – говорит она, – должны вкладывать свои ресурсы в общее развитие нашего общего дома – Республики Казахстан.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива Г. Сагидуллиной