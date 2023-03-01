В Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеке состоялась презентация двух книг, связанных с судьбой одного человека, – Михаила Чистякова.

«Мне бы остаться в жизни быстротечной / Хотя б одною искоркой огня…», – в одном из своих стихотворений написал Михаил Чистяков. В памяти он остался не искоркой, а одной из ярчайших звёзд на небосклоне региональной и республиканской литературы XX века.

Член Союза писателей СССР и Казахстана, лауреат премии Союза писателей Казахстана, почётный гражданин Усть-Каменогорска, заслуженный деятель искусств РК. Его творчество тесно связано с историей родного края, становлением и развитием литературы Восточно-Казахстанской области.

На презентацию книг, подготовленных к 105-летию певца земли иртышской, как называли Михаила Чистякова, собрались почитатели его таланта, друзья, читатели библиотеки.

Авторами книги «Мы тесно связаны судьбой», которая состоит из очерков и воспоминаний о нашем земляке, стали Ирина Каланчина и Наталья Матвеева, для которых Михаил Чистяков – не просто учитель, наставник, но и друг.

– Он был гостеприимным, хлебосольным, в его доме часто собирались творческие люди, и звучала не только поэзия, но и музыка, – поделилась воспоминаниями Ирина Каланчина. – Не буду долго рассказывать, как судьба свела меня с этим замечательным человеком. Это было случайно, но сыграло огромную роль в моей жизни.

Одна из частей книги составлена председателем регионального литературного объединения «Звено Алтая» Натальей Матвеевой, руководителем которого долгое время был и сам Михаил Чистяков.

– Первая встреча с Михаилом Ивановичем состоялась, когда мне было 22 года, – поделилась Наталья Матвеева. – Коллега втайне от меня отправила мои стихи в редакцию областной газеты «Знамя коммунизма» (сейчас – «Рудный Алтай»), где он работал. Вдруг мне приходит письмо такого содержания: «Уважаемая Наташа, у Вас есть дельные строчки, даже четверостишия. Придите в редакцию для более обстоятельной беседы. С уважением, Михаил Чистяков». Я собралась за считанные минуты и побежала в редакцию. Забегаю в кабинет Михаила Чистякова и говорю: «Здравствуйте, я Матвеева». Мы долго с ним беседовали, читала ему свои поэтические произведения. Спустя какое-то время в газете впервые опубликовали моё стихотворение…

Не все события и встречи, которые произошли в прошлом, можно восстановить. Однако возможность отследить круг друзей и литературные пристрастия дают… автографы. Именно им посвящён второй сборник «Дружбе надо верить», который подготовила архивист-краевед, собиратель автографов Михаила Чистякова Ирина Дурново. В книге представлены не только его автографы, но и друзей-дарителей, которых у автора было немало…

В этот творческий вечер каждому хотелось поделиться своими воспоминаниями о Михаиле Чистякове. Одним из его учеников в прямом и переносном смысле был писатель и учёный Борис Щербаков, которому он преподавал литературу, а позже передал эстафету руководства литобъединением «Звено Алтая».

– Одна из встреч оставила неизгладимые впечатления, – отметил Борис Щербаков. – Урок литературы, мы изучали произведение Д. Фонвизина «Недоросль». Михаил Иванович многим ученикам раздал роли, чтобы разыграть сценку из комедии. Вот они выходят и монотонно, безэмоционально произносят слова. Учителя это, разумеется, не устроило. Он взял книгу и с артистизмом, речевыми особенностями, присущими каждому персонажу, стал читать. Этот урок запомнился на всю жизнь.

Радует, что среди гостей творческого вечера было много молодёжи. К слову, право разрезать ленту на новых книгах предоставили студентам. Это стало своеобразным символом преемственности поколений и того, что творчество Михаила Чистякова вечно…

Ознакомиться с книжными новинками можно, посетив Восточно-Казахстанскую областную детско-юношескую библиотеку.

Татьяна Кравченко

Фото предоставлено ВКОДЮБ