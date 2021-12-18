Мы – счастливое поколение

Есть мнение, что год рождения может влиять на судьбу человека. Как же сложилась жизнь тех, кто родился в год провозглашения Независимости Казахстана? Многие из них говорят, что быть ровесником Независимости – гордость и большая ответственность. В их числе и уроженец Абайского района Айдос Сейпилулы.

Айдос родился 4 февраля 1991 года в селе Караул Абайского района. В 1997 году он впервые переступил порог школы-лицея имени Абая. Завершив своё обучение здесь, в 2006 году поступил в региональный спортивный колледж олимпийского резерва в Семее.

С 2010 по 2013 год обучался в Государственном университете имени Шакарима в Семее (ныне – Университет Шакарима). Затем продолжил учёбу в Казахском национальном университете имени аль-Фараби в Алматы и получил диплом магистра по специальности «Физическая культура и спорт». На протяжении шести лет Айдос работает преподавателем физической культуры в НАО «Медицинский университет Семей».

Нужно сказать, что благодаря своему трудолюбию и упорству наш герой с самых юных лет начал добиваться высоких результатов в спорте и продолжает держать планку до сих пор.

Он является мастером спорта международного класса по қазақ күресі, мастером спорта по дзюдо, победителем и призёром многих республиканских соревнований. В 2014 году Айдос участвовал в чемпионате мира по қазақ күресі в Оренбурге и завоевал первое место. Отметим, в соревнованиях принимали участие спортсмены из 37 стран. Спустя год наш земляк стал победителем турнира «Евразия барысы» по қазақ күресі в Таразе. За победу в этом престижном состязании боролись сильнейшие палуаны из Грузии, Монголии, Польши, России, Турции, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

– Поэт Касым Аманжолов говорил: «Какие вы счастливые, следующее поколение». Да, мы безмерно счастливы. Я очень горжусь тем, что родился в тот год, когда наше государство добилось Независимости, о которой мечтали наши предки. Важно, что сегодня каждый ровесник Независимости усердно трудится на благо страны, – подчёркивает Айдос Сейпилулы. – Как говорил великий мыслитель Абай Кунанбайулы: «Учитель никогда не устанет учить своих учеников» – это мой профессиональный девиз. Хочу вносить свой вклад в воспитание подрастающего поколения, чтобы эти молодые люди стали образованными, сознательными и заботящимися о будущем своей Родины.

Айдос Сейпилулы является не только профессионалом своего дела и успешным спортсменом, но и примерным семьянином. Вместе с супругой Гаухар воспитывают двоих сыновей – Ибрагима и Батырхана. Цель главы семейства – показать своим детям хороший пример и воспитать их ответственными и добропорядочными гражданами Казахстана, настоящими патриотами.

Гульжан Естаева

Фото из архива А. Сейпилулы

Абайский район