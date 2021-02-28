Мы – персонажи фильма… 

Театральный вечер с элементами кино провела молодёжь Усть-Каменогорска.

Кино и театр – это виды искусства, имеющие сходство или абсолютно отличные друг от друга миры? Таким вопросом задались актёры молодёжного театра-студии «Авангард». Для того чтобы найти ответ, ребята во главе с режиссёром-постановщиком Никитой Дерябиным запустили проект под названием «КиноТеатр».

– Об этом проекте думал давно. Один из великих режиссёров сказал: «Театр – это процесс, а кино – результат. В кино есть тысячи шансов переснять сцену, сделать её лучше. Тем временем в театре такой возможности нет, – сказал Никита Дерябин. – Сравнить эти два принципиально разных и одновременно похожих мира и перенести один в другой мне показалось интересной идеей. До меня в Усть-Каменогорске этого ещё никто не делал.

Суть идеи в том, чтобы показать отрывки из известных кинофильмов в виде театральной постановки. В программе были всеми любимые «Место встречи изменить нельзя», «Служебный роман», «Молчание ягнят», «Мастер и Маргарита», «А зори здесь тихие», «Красивый, плохой, злой».

– Отрывки всем известные. Это сцены, где Глеб Жеглов допрашивает Маньку Облигацию, Новосельцев приходит в кабинет Людмилы Прокофьевны и пародирует её. Актёры показали и первую встречу Клариссы Старлинг и Ганнибала Лектора, разговор Маргариты и Азазелло, – добавил Никита.

Также были показаны сцены из премьерного спектакля «Грань безумия», который из-за пандемии молодые актёры не успели представить вниманию зрителей.

Чтобы переходы между сценами не были типичными, артисты студии разбавили представление сквозной сюжетной линией – историями из жизни сценического закулисья и съёмочной площадки.

– Формат достаточно необычный. Так как нужно отыграть свою роль, а после бежать на каблуках переодеваться и готовиться к следующей сцене, – поделилась актриса молодёжного театра-студии «Авангард» Елизавета Баркова.

С Елизаветой согласен и артист студии Иван Ильиных.

– Сложно было переключаться с одной роли на другую. Ведь обычно в спектакле актёр играет только одну роль, настраивается и постоянно думает о ней, – рассказал Иван.

К слову, актёры «Авангарда» – студенты и школьники, молодёжь, которая хочет заниматься искусством. Деньги ребята за свою работу, конечно, не получают, делают всё ради удовольствия.

До этого времени молодые артисты уже успели поставить три спектакля – «…Чума на оба ваши дома!», «Примадонны» и «Труп невесты».

– «Труп невесты» – самый долгий наш спектакль. Он пережил пять показов. Его посмотрели более 1000 человек. Побывали с этим спектаклем в Барнауле на фестивале-конкурсе «Облепиха». Заняли второе место за любительский фильм «Наследство», – подчеркнул Никита Дерябин.

Напомним, «Авангард» создан в 2015 году. Основал его Никита Дерябин, который тогда был студентом Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова. Сейчас он учится в Санкт-Петербургском государственном институте культуры по профилю «Руководство любительским театром».

Гульжан Естаева

Фото молодёжного театра-студии «Авангард»