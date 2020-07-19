Мы никогда не забудем…

Врачи, отдавшие свои жизни в борьбе с коронавирусом, удостоены государственных наград посмертно.

Глава региона Даниал Ахметов побывал в Семее с рабочей поездкой, в рамках которой встретился с родными и коллегами погибших.

За выдающиеся заслуги перед страной и самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, орденом «Барыс» II степени посмертно награжден заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Университетского госпиталя НАО «Медицинский университет Семей» Бекжан Серикбосынович Буланов. Орденами «Құрмет» посмертно награждены офтальмолог КГП «Кокпектинская районная больница» Восточно-Казахстанской области Мухамедхан Алтынканулы Мусабеков, врач-эндокринолог поликлиники № 4 города Семей Фарида Кайсеновна Тусунбаева и врач Университетского госпиталя НАО «Медицинский университет Семея» Нургуль Рамазановна Баркибаева.

Аким области вручил ордена родным погибших врачей.

– Это очень тяжелая утрата для всех нас. Мой муж работал врачом. Когда я, как жена, уговаривала его остаться, у него на всё был один ответ: «А как там мои? Как я их брошу?» Он самоотверженно трудился на передовой и стоял у истоков отделения хирургии, был профессионалом своего дела, – вспоминает Алма Буланова, супруга погибшего Бекжана Серикбосыновича Буланова.

Даниал Ахметов выразил соболезнования родственникам медиков и отметил, что жители области никогда не забудут подвигов героев в белых халатах.

Флора Левина

Семей