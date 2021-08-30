Мы – народ Казахстана, объединённый общей судьбой

Особенный праздник в календаре, посвящённый принятию Основного закона страны, отмечается всеми наряду с ещё двумя важными датами для казахстанцев. Это традиционный День знаний в школах и яркая веха, связанная с закрытием ядерного полигона в РК.

Конституция Республики Казахстан для каждого её гражданина является надёжным гарантом неотъемлемых прав, определяющих достойное место в обществе, жизнь, судьбу, возможность свободного, гармоничного развития, воспитания, обучения молодого поколения – детей, внуков, правнуков. Молодые граждане как полноправные члены общества находятся под надёжным крылом государства, и именно в них видим истинных патриотов своей Родины.

В стабильное и спокойное время, а также в трудный момент государство всегда приходит на помощь человеку. К примеру, ещё до начала нового учебного года семья из Риддера получила ключи от жилого комфортабельного дома, так же как и другие земляки, оставшиеся без крыши над головой после внезапного и страшного лесного пожара. В нелёгкий и тревожный час испытаний люди не остались наедине с таким горем.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева руководством области, местных органов власти, при поддержке общества, всех жителей страны в кратчайшие сроки ликвидированы последствия пожара. Возведён практически с нуля новый микрорайон с жилыми домами, постройками, улицами, дорогами. Кроме того, оказаны все виды материальной, социальной помощи. Так реализуется на деле право людей на жильё, на труд, на получение образования для детей, которые пойдут в школу первого сентября из новых родительских, родных домов.

Дети являются будущим любого государства, потому акимат Восточного Казахстана, общество в целом, а также родители в частности, делают для них всё возможное. В бюджете области солидными статьями расходов являются финансовые средства на образование, социальные нужды, морально-нравственное, физическое воспитание, на спорт. В городах и сёлах строятся школы, спортзалы, бассейны, в Усть-Каменогорске возводится современный теннисный центр, специальный трек для велосипедистов. Не так давно в ВКО прошла традиционная, 51-я велогонка «Школьник Казахстана», в которой принимали участие будущие яркие звёзды мирового спорта. Только упор на развитие нашего массового спорта, физической культуры принесёт победы Казахстану на Олимпийских играх, в Европе, мире, Азии. В этом тоже истоки патриотизма, любви к своей Родине.

30 лет назад в последних числах августа Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев лично подписал исторический указ о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Казахстан на весь мир заявил о приверженности политике разоружения, а также нераспространения оружия массового поражения, показал пример гуманизма, духовной зрелости, человеколюбия.

Достижения науки в атомной отрасли независимая наша республика старается всегда использовать только в мирных целях. На базе бывшего полигона в Курчатове успешно действует Национальный ядерный центр, кроме того, уникальный Парк ядерных технологий РК. В Семее создан новейший Радиологический центр как новое слово в медицине для лечения тяжелейших форм болезни людей.

Недавно произошло ещё одно очень важное событие. На базе известного местного предприятия была выпущена первая продукция – своеобразная сборка или кассета с топливом для атомных электростанций. Инновационный уникальный проект реализован местными специалистами. В партнёрстве с зарубежными коллегами и потребителями продукции совместная работа направлена на экспортные поставки после прохождения всех необходимых процедур.

В год празднования 30-летия Независимости нашего государства можно назвать ещё много важных событий, которые стали возможны на основе Конституции РК.

Меир Токобаев

Коллаж Анны Ерёминой