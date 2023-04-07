Под таким девизом работают современные врачи Восточно-Казахстанского областного фтизиопульмонологического центра. О том, какие подходы в настоящее время применяются для борьбы с этим социально значимым заболеванием, и каких результатов стремятся достигнуть медики, рассказала главный врач ВК ОФПЦ Райфа Сафиоллинова.

В современном мире диагноз туберкулёз больше не звучит как приговор. Однако восточноказахстанские врачи продолжают внимательно следить за пациентами, потенциальными больными, чтобы вовремя оказать необходимую помощь.

– У нас есть все механизмы и ресурсы, чтобы эффективно бороться с туберкулёзом, – подчёркивает Райфа Сафиоллинова. – Это потенциал в лице наших специалистов всех уровней медицинских организаций, начиная с ПМСП и заканчивая стационарами, а также специальные протоколы диагностики и лечения, медикаментозное обеспечение и прочее. Кроме того, в настоящее время реализуется проект Дорожной карты развития фтизиопульмонологической службы на 2023–2025 годы. Такой комплексный подход придаёт уверенность, что сегодня мы можем победить туберкулёз.

Тем не менее, коварство заболевания заключается в том, что палочка Коха, которая является возбудителем, может поражать любой орган. Это не только лёгочная болезнь. При этом любой человек является носителем палочки Коха, однако здоровый организм не даёт ей развиваться. Но при ослаблении иммунитета этот возбудитель может начать своё опасное воздействие.

По словам главного врача ВК ОФПЦ, сейчас перед медиками региона стоят важные задачи, которые объединили под символичным названием «Три 90». В первую очередь, это максимальное обеспечение пациентов противотуберкулёзными лекарствами с охватом 90 процентов больных.

– На борьбу с туберкулёзом, в том числе на закуп медикаментов, государство ежегодно выделяет немалые средства, но мы бы хотели добиться организации социальных выплат из местного бюджета в размере не менее 10 МРП ежемесячно для больных туберкулёзом на амбулаторном этапе лечения, – говорит Райфа Сафиоллинова.

Вторые 90 процентов из «Три 90» означают охват и выявление больных даже среди социально незащищённых категорий населения. Туберкулёз является социально значимым заболеванием. Поэтому, независимо от статуса застрахованности в системе медицинского страхования, независимо от социального статуса (социально уязвимые группы населения, безработные граждане, граждане без определённого места жительства), каждый человек имеет право беспрепятственно получать лечение от туберкулёза.

И третья цель врачей – достигнуть 90 процентов эффективности лечения больных туберкулёзом.

– Мы отмечаем, что количество заболевших ежегодно растёт, – утверждает главный врач ВК ОФПЦ. – Это не означает, что люди стали чаще заражаться. Это свидетельствует о том, что благодаря современному подходу к диагностике, медикам удаётся вовремя обнаружить болезнь, выявить пациента и начать его лечить. Так называемые «скрытые пациенты», которые раньше оставались в стороне от медпомощи, сейчас получают полноценное лечение. Своевременная медицинская помощь существенно снижает риски запущенных случаев и смертности от туберкулёза.

Райфа Сафиоллинова добавила, что в регионе снизилась заболеваемость туберкулёзом среди детей в возрасте до 18 лет.

– Здесь большое значение имеет работа медицинских сотрудников на уровне ПСМП, поскольку вакцинация детей против туберкулёза даёт надёжную защиту молодому поколению, – акцентирует она. – Убедить современных родителей, среди которых нередки антипрививочные настроения, что прививки не просто повышают качество жизни, а защищают ребёнка от многих опасных болезней, – дорогого стоит. Поэтому труд работников ПМСП, перед которыми, повторюсь, стоит задача выявлять потенциальных больных, конечно, достоин благодарности.

Лилия Дроздова