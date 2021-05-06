Мы ищем таланты!

Прошедший в Усть-Каменогорске республиканский конкурс вокалистов, посвящённый 30-летию Независимости РК и 105-летию народных артистов братьев Абдуллиных, открыл имена новых молодых талантливых исполнителей.

Восточный Казахстан всегда славился одарёнными людьми. Родина великого Абая и Шакарима стала «колыбелью» для многих музыкантов и исполнителей. Например, Восточно-Казахстанское училище искусств много лет с гордостью носит имя легендарных казахстанских оперных певцов – Ришата и Муслима Абдуллиных. Коллективом этого училища организован ряд юбилейных мероприятий, в том числе республиканский конкурс вокалистов.

– В нашем городе конкурс проводится в третий раз, в этом году – в дистанционном формате, – говорит преподаватель ВК училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных, член Союза композиторов Казахстана Ольга Юлтыева. – Конкурсанты предоставляли запись исполнения двух произведений. Одно – из репертуара братьев Абдуллиных – зарубежная классика, романс или народная песня, а второе – оперная ария.

В состав жюри конкурса вошли ведущие преподаватели вокального искусства Казахстана. В том числе – почётный профессор КНК им. Курмангазы, Қазақстан Республикасының Мәдениет қайраткері, кавалер ордена «Құрмет», обладатель нагрудного знака «Ы. Алтынсарин», преподаватель отделения «Пение» Музыкального училища имени М. Тулебаева (Семей) Нурлан Сайлауович Кошеров.

Председатель жюри – заслуженный деятель РК, лауреат государственной премии «Дарын», профессор кафедры «Вокальное искусство» КазНУИ, академик ЕАЕН (Ганновер, Германия), директор оперной труппы театра «Астана-Опера», солист НВПЦ МО РК (Нур-Султан) – Азамат Желтыргузов.

Также мастерство молодых исполнителей оценивали другие титулованные судьи – Марат Айтимов (Актобе), Наталья Мажитова (Шымкент), Перуза Аргынбаева (Кызылорда), Танагуль Бекназарова (Алматы) и др.

В этом году в конкурсе приняли участие более шестидесяти юношей и девушек – студентов учебных заведений из разных регионов Казахстана.

Училище искусств с успехом представили студенты Данияр Айткужинов и Азат Жапсарбаев (4-й курс), а также Дарын Бисаринов (2-й курс). Эти ребята из класса преподавателя ВКУИ, заслуженного артиста РК, кавалера ордена «Құрмет», почётного гражданина Усть-Каменогорска Вячеслава Ткача заняли первые места!

Студентка 4-го курса Кымбат Курбан (класс преподавателя Алгизы Нургалиевой) заняла второе место. Второкурсники Сакен Кайырбек и Темирлан Нурмуханбетов (преподаватель Еркеш Камзина) также стойко отстояли честь училища.

Воспитанница ВКУИ Адема Дюсенова (3-й курс) заняла почётное третье место. Не менее достойно выступили Алуа Магазова (4-й курс) и Балым Зайнолдина (2-й курс) из класса преподавателя Айжан Мазкеновой.

По словам директора училища, обладателя нагрудного знака Ы. Алтынсарина Альмиры Дюсуповой, конкурс организован при поддержке Управления образования ВКО с целью популяризации творческого наследия талантливых и прославленных земляков.

– Для студентов вокального отделения участие в конкурсах исполнительского мастерства, несмотря на волнение и напряжённую подготовку, всегда является ступенью творческого роста, – подчеркнула Альмира Дюсупова. – Талантливые ребята-вокалисты продолжают лучшие традиции исполнительского искусства народных артистов братьев Ришата и Муслима Абдуллиных, и это не может не радовать!

Ева Ким