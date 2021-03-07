Мы играем и поём!

Ученики Глубоковской детской музыкальной школы стали лауреатами и дипломантами международных музыкальных конкурсов.

В конкурсе, организованном республиканским центром творчества детей и молодёжи BALBULAQ, приняли участие юные музыканты ансамбля домбристов «Жас түлек» и ученик по классу домбры Әлтайыр Қайырқан под руководством преподавателя Гульмиры Даулетбаевой и концертмейстера Ольги Коньшиной.

Исполнение конкурсных произведений ребята посвятили 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Оценив талант и виртуозность исполнения глубоковских домбристов, жюри конкурса присудило Гран-при ансамб-лю «Жас түлек» (его участники – Ақжол Озатбек, Айым Құрбантай, Дильназ Кинаятова, Ельназ Дәнелхан). Әлтайыр Қайырқан удостоился первого места.

В международном фортепианном конкурсе PIANIST, проходившем в Санкт-Петербурге, приняли участие Елизавета Дмитриева, Роза Токтарканова, Александра Кимасова и их преподаватель Ольга Коньшина. В исполнении пианисток прозвучали классические произведения «Утро в лесу», «Лыжный кросс», «Вальсок Лидии», «На саночках с горки», «Осенний романс», «Метель».

По итогам конкурса Ольга Коньшина стала лауреатом ІІ степени в номинации «Концертмейстерское искусство», а её ученицы – лауреатами третьей степени.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район

Фото предоставлено Глубоковской ДМШ