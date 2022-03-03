Мы говорим: «Спасибо!»

В Усть-Каменогорске состоялась торжественная церемония возложения цветов к монументу Независимости, посвящённая Дню благодарности.

Члены этнокультурных объединений, активисты Дома дружбы – центра общественного согласия и Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области торжественно возложили цветы к монументу Независимости, отдавая дань уважения нашему общему дому – Республике Казахстан.

– Наша страна за три десятилетия вышла на качественно новый уровень политического, экономического и социального развития, – отметили организаторы. – Крепкой основой для движения вперёд служили и продолжают служить неизменные ценности: единство, согласие и взаимоуважение.

Символично, что церемония возложения цветов проходила у многофигурной скульптурной композиции «Монумент Независимости», которую торжественно открыли в областном центре в канун 30-летия Независимости Республики Казахстан.

– Монумент олицетворяет нерушимость и величие Казахстана, единение и силу народа, прошедшего сквозь череду горестных и калейдоскоп счастливых событий, – сказал председатель немецкого культурного центра Евгений Шумахер. – Смотря на это величественное сооружение, мы вновь и вновь будем гордиться страной, которая стала нам второй Родиной!

Александра Исаева

Фото Тлеубека Шаяхмета