Сотрудники полиции Восточно-Казахстанской области запустили музыкальный челлендж.

На официальных страницах Департамента полиции ВКО в социальных сетях опубликовано видео, на котором стражи порядка из разных районов региона исполняют музыкальные композиции на домбре.

В онлайн-акции приняли участие сотрудники полиции из Усть-Каменогорска, Семея, Зайсанского, Тарбагатайского, Бородулихинского, Кокпектинского и Урджарского районов.

– Домбра – душа казахского народа, его многовековой спутник. Этот музыкальный инструмент объединяет людей разных профессий и национальностей. Его чарующие звуки способны рассказать и донести куда более глубинные мысли, чем слова, – сказал начальник отдела Управления кадровой политики ДП ВКО Дархан Буланов.

Отметим, челлендж «Мы – дети Великой степи» запущен в рамках празднования 30-летия независимости Республики Казахстан. Эстафета передана сотрудникам Департамента полиции Павлодарской области.

Гульжан Естаева

Фото Департамента полиции ВКО