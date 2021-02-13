К 30-летию Независимости РК

Мы – дети Великой степи

13.02.2021
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Сотрудники полиции Восточно-Казахстанской области запустили музыкальный челлендж. 

На официальных страницах Департамента полиции ВКО в социальных сетях опубликовано видео, на котором стражи порядка из разных районов региона исполняют музыкальные композиции на домбре. 

В онлайн-акции приняли участие сотрудники полиции из Усть-Каменогорска, СемеяЗайсанскогоТарбагатайскогоБородулихинскогоКокпектинского и Урджарского районов. 

– Домбра – душа казахского народа, его многовековой спутник. Этот музыкальный инструмент объединяет людей разных профессий и национальностей. Его чарующие звуки способны рассказать и донести куда более глубинные мысли, чем слова, – сказал начальник отдела Управления кадровой политики ДП ВКО Дархан Буланов. 

Отметим, челлендж «Мы – дети Великой степи» запущен в рамках празднования 30-летия независимости Республики Казахстан. Эстафета передана сотрудникам Департамента полиции Павлодарской области. 

Гульжан Естаева 

Фото Департамента полиции ВКО 

13.02.2021
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