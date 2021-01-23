Музыки не бывает много 

Музыка – не просто вид искусства, это целый мир! Этот факт подтверждает пример музыканта-виртуоза, концертмейстера, лауреата международных конкурсов Вадима Кудрявцева.

Вадим родился в 1980 году в Усть-Каменогорске. В семье не было творческих людей. Его отец Николай Георгиевич работал водителем автобуса, мама Ирина Давыдовна – в ателье швеёй. Старшая сестра Анастасия стала учёным-биологом. По-видимому, связать свою жизнь с музыкой Вадиму было уготовано самой судьбой.

ХОЧУ ПИАНИНО!

В 1983 году семья переехала в Барнаул. Там Вадим Кудрявцев пошёл сначала в городскую музыкальную школу, а через год – в среднюю общеобразовательную.

– Заниматься музыкой захотел сам, – признался Вадим. – Во дворе, где мы жили, была пионерская комната, там стояло фортепиано. Все пытались хоть что-то сыграть на нём. Старшие ребята, которым было тогда лет по 15, исполняли задорные джазовые мелодии. Я был ошеломлён этим, побежал домой и сказал маме: «Хочу пианино и крутящийся стул!»

В итоге, когда с работы пришёл отец, всё обсудили и ещё до поступления в музыкальную школу купили Вадиму инструмент.

– Так как в Усть-Каменогорске осталось много родственников, мы решили вернуться, – рассказывает Вадим. – В 1989 году я продолжил учёбу в областной детско-музыкальной школе Усть-Каменогорска. Занимался у прекрасного педагога Людмилы Рользинг. Успешно выступал на конкурсах различных уровней, занимал призовые места. Например, в седьмом классе стал лучшим в городском конкурсе. Затем вошёл в число призёров областного фестиваля. Мою кандидатуру выдвинули на республику. Так, в Алматы я занял почётное второе место, защитил честь родной школы.

ПЕДАГОГИ ОТ БОГА

После девятого класса Вадим поступил в музучилище, объединённое с культпросветучилищем (ныне это ВК училище искусств им. народных артистов братьев Абдуллиных). Его педагогом стала Людмила Куприянова.

– Это сильный мастер уровня консерватории и единственный профессор, который преподаёт в среднем учебном заведении, – подчеркнул Вадим. – Во время учёбы я стал дипломантом республиканского конкурса. Принимал участие в крупных концертах, словом, вёл бурную гастрольную деятельность.

В 2000 году Вадим окончил училище и поступил в Алматинскую государственную консерваторию. В 2004 году окончил уже Казахскую национальную консерваторию по классу фортепиано. Его педагог – профессор Гульнара Нурланова в своё время окончила в Москве консерваторию и там же – аспирантуру.

Два года посчастливилось заниматься на органе, на кафедре органной музыки у профессора А. Карасаевой. Вошёл в состав ансамбля знаменитого казахстанского гобоиста Танатара Нуралиева, где играл два года, гастролировал по Казахстану.

Затем музыкант вернулся в родное училище в Усть-Каменогорск, стал преподавателем, концертмейстером. При этом он по совместительству работает в своей родной музыкальной школе, а также в КГКП «Ертiс концерт», в духовом и симфоническом оркестрах акима области ВКО.

УНИКАЛЬНЫЙ КВИНТЕТ

Вадим отметил, что наставник Танатар Кунурович заинтересовал его камерной музыкой, пригласил играть в ансамбле, в котором являлся руководителем. Ансамбль состоял из пяти инструментов: гобоя, кларнета, валторны, фагота и фортепиано, то есть фортепианный квинтет. Это очень редкий состав инструментов, и репертуар для такого состава очень мал. К примеру, Бетховен и Моцарт сочинили всего по одному произведению для такого состава.

– И я собрал такой коллектив, – сообщил Вадим. – В училище поговорил со студентами, заинтересовал, и они в свободное от учёбы время приходили на репетиции и разучивали сложнейшие произведения. Первый концерт состоялся в училище. Позже я нашёл спонсоров, организовал концерт в Центральной музыкальной школе-интернате Новосибирска. Один из участников ансамбля окончил училище и поступил заочно в консерваторию Екатеринбурга. Он подал идею провести концерт и там. Это было волнительно, но заманчиво. Меценаты помогли. Много зрителей, овации… Успех последовал и в Уральской консерватории им. М. Мусоргского.

Ещё были успешные творческие выступления в Алтайской академии Барнаула, в музучилище им. Прокофьева, Дворце культуры Горно-Алтайска. Состав квинтета менялся многократно. Только Вадим, как руководитель, и педагог-валторнист Иван Шматов оставались бессменными.

ВОТ ТАКОЕ ХОББИ

Когда пандемия КВИ закончится, квинтет планирует организовать концерт в Бишкекской консерватории, в музучилище и филармонии Актау, а также в дальнем зарубежье.

– Этот ансамбль – моё хобби, – признался музыкант. – Мне нравится там играть. В репертуаре есть квинтет Римского-Корсакова – фортепиано, валторна, кларнет, фагот и флейта.

Вадим говорит, что помимо классики любит разную музыку. Например, несколько лет он играл на синтезаторе в усть-каменогорской рок-группе «Люди», которой руководит тоже профессиональный музыкант-кларнетист, выпускник училища искусств, Академии музыки в Астане, аспирантуры ВКГУ Дмитрий Павлов.

Ещё Вадим играет для души в кавер-группе «Хамелеон». Её организовал коллега-контрабасист Станислав Зиновьев. Они исполняют различные произведения, которые нравятся публике.

Вадим считает, что музыка очень важна для общего развития ребёнка. Интерес у современных детей есть, но хотелось бы, чтобы таких ребят было больше, ведь глубокий мир музыки развивает.

– В Екатеринбурге, в Уральской государственной консерватории им. М. Мусоргского я заочно окончил аспирантуру по концертмейстерскому классу у профессора В. С. Полякова, – подчеркнул собеседник. – Тогда я понял, что музыка имеет какое-то глобальное общемировое значение для развития культуры в целом. Поэтому хотелось бы, чтобы люди больше увлекались музыкой, особенно дети, потому что без высокой культуры общество будет деградировать. Музыка, театр, балет, живопись – всё это духовная пища для молодого поколения. Считаю, что своим скромным примером я тоже вношу лепту в популяризацию искусства.

Ева Ким

Фото из архива Вадима Кудрявцева