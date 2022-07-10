Музыканты играют… и выигрывают!

Worldskills – международное некоммерческое движение, важной миссией которого является профессиональная ориентация, введение молодёжи в мир современных профессий.

В Казахстане первый республиканский чемпионат был проведён в 2015 году. В 2021 году к движению присоединились и представители творческих направлений.

Региональный чемпионат WorldSkills Shygys по компетенции «Руководитель танцевального коллектива» впервые прошёл в 2021 году на базе Музыкального училища имени М. Тулебаева в Семее.

А в 2022 году эстафету приняло Восточно-Казахстанское училище искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных, где также состязались будущие хореографы. Лучших из лучших в компетенции «Преподавание музыки» выбирали в этом же году в стенах одного из старейших учебных заведений региона – педагогического колледжа имени М. О. Ауэзова в Семее.

– Хочется отметить, что учебные заведения организовали и провели чемпионат на высоком уровне, – рассказала директор Восточно-Казахстанского училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных Альмира Дюсупова. – Несмотря на то, что соревнования по этим компетенциям проходили впервые, уровень подготовки участников тоже был достаточно высоким, нашим ребятам противостояли достойные соперники.

В компетенции «Руководитель хореографического коллектива» первое место завоевала студентка третьего курса ВК училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных Екатерина Степанищева (подготовила эксперт-компатриот, преподаватель училища М. В. Величко). Третье место в этой же компетенции досталось её однокурснику Адаму Эльмурзаеву (подготовила эксперт-компатриот, преподаватель училища Е. А. Пошелюжная).

В компетенции «Преподавание музыки» второе место заняла студентка третьего курса училища Арина Кулясова (подготовила эксперт–компатриот, преподаватель училища Т. М. Дерига).

Республиканский этап соревнований планируется провести в ноябре 2022 года в Нур-Султане.

– Желаем ребятам достойно представить наше учебное заведение на профессиональном конкурсе и вернуться с победой, – добавила Альмира Дюсупова.

Анастасия Бродовская