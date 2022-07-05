Музыкальный талисман нации

В Национальный день домбры жителям и гостям Усть-Каменогорска выпала уникальная возможность прикоснуться к музыкальной легенде, пришедшей из древности…

Об этом священном инструменте казахский народ с древности слагает легенды, считая его национальным брендом. В 2018 году в календаре праздничных дат появился особый праздник – Национальный день домбры. В этом году мы отмечаем его уже пятый раз.

«Для нашей страны – это особенный праздник, отмечая который, мы укрепляем свою идентичность, пробуждаем самосознание народа. Он способствует укоренению самобытных традиций Великой степи и углублению понимания родной культуры среди подрастающего поколения. Домбра является истинным талисманом и оберегом нашей нации. Её мелодии близки и знакомы каждому из нас, ведь казахи и домбра неотделимы друг от друга», – подчеркнул в поздравительной речи Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Академик Ахмет Жубанов назвал домбру «древней летописью кочевого народа». По сей день этот удивительный музыкальный инструмент продолжает писать национальную историю…

«Этот музыкальный инструмент является поистине национальным достоянием нашей страны, её символом. Без домбры невозможно представить себе самобытную казахскую культуру и искусство, в кюях, которые исполняются до сих пор, отражена вся история нашего народа. И очень радует, что с каждым годом становится всё больше молодых домбристов, артистов, которые популяризируют этот инструмент и эту музыку. Очень важно беречь то, что передавалось из поколения в поколение, а домбра – это инструмент, олицетворяющий дух и характер нашего народа», – написал на официальной странице в Instagram аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

В этом году в регионе Национальный день домбры отметили с размахом. Песни, кюи, викторины – всё было посвящено этому музыкальному инструменту. Так, в Уст-Каменогорске празднование прошло в Левобережном комплексе. С самого утра звучали там завораживающие звуки домбры. Участие в мероприятии принял аким областного центра Жаксылык Омар.

– Праздник способствует повышению интереса молодого поколения к священной домбре, национальному искусству, – подчеркнул Жаксылык Омар. – Пусть этот день поднимет статус домбры.

Гостей встречали девушки в национальных костюмах и предлагали прогуляться по этнодеревне, где расположились три выставочные юрты и пит-стопы – учащиеся Восточно-Казахстанского училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных радовали посетителей исполнением кюев на домбре, а также кобызе и виолончели.

В юртах расположились тематические выставки. На сценической площадке состоялся праздничный концерт, участие в котором приняли оркестр народных инструментов «Байжігіт», ансамбль An Sal Dar, ансамбль домбристов «Жігер». Хореографическим мастерством жителей и гостей Усть-Каменогорска порадовал ансамбль народного танца Altay.

Однако, как отмечают горожане, самым интересным было посещение мастер-класса по изготовлению домбры. По их словам, участие в мастер-классе – возможность прикоснуться к музыкальной легенде, почувствовать причастность к национальной истории…

– Национальный день домбры – праздник, важный для каждого казахстанца, – поделился житель областного центра Марат Кусаинов. – Ведь наш народ и домбра связаны навеки, не зря же говорят, что она – душа народа. Хочу поблагодарить организаторов за насыщенную праздничную программу, особенно за возможность самому увидеть, как создаётся этот удивительный инструмент. Всех с праздником, и пусть всегда звучит домбра!

Отметим, аналогичные массовые мероприятия прошли во всех городах и районах Восточно-Казахстанской области. Восточноказахстанцы познакомились с многовековой историей этого музыкального инструмента, известными народными исполнителями кюев, а также узнали много новых, интересных фактов о домбре и, конечно же, насладились её прекрасным звучанием.

Татьяна Кравченко