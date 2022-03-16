Вести из районов

Музыкальный подарок  

16.03.2022
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Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова и солист группы «МузАрт» Кенжебек Жанабилов порадовали своим творчеством жителей Абайского района. 

Концерт с участием звёзд отечественной эстрады прошёл в районном Доме культуры в селе Караул. Начался музыкальный вечер с песни Абая Кунанбайулы «Айттым сәлем, Қаламқас» в исполнении Макпал Жунусовой. 

Прозвучали песни, написанные композиторами-выходцами из Абайского района, и песни из репертуара артистов. Также были исполнены произведения известного композитора Жанибека Карменова «Ән домбыра», «Ойламаңдар, жігіттер». 

Многочисленная публика, собравшаяся насладиться любимой музыкой, была в восторге. Слушатели отметили, что двухчасовой концерт пролетел, словно один миг. 

В завершение вечера благодарные жители преподнесли артистам букеты цветов и пожелали им творческих успехов. В свою очередь гости, посетившие родину Абая, выразили признательность публике и руководству района. 

Ания Есмухамет 

Абайский район

16.03.2022
949

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