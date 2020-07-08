Музыкальный бренд нации

«Настоящий казах – это не сам казах, настоящий казах – домбра!». По этим словам можно понять, каким значением наделяет музыкальный инструмент народ.

Исключительную важность обрел и Национальный день домбры, учрежденный Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Соответствующий указ об этом обнародован 13 июня 2018 года. Как сказано в документе, праздник введен в целях дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности.

Так принято решение отмечать Национальный день домбры ежегодно в первое воскресенье июля. Теперь в этот день во всех регионах страны проходят торжественные мероприятия. К примеру, в прошлом году в Восточно-Казахстанской области организовали концерт с участием оркестра казахских народных инструментов имени Байжигита и симфонического оркестра акима ВКО, лучших домбристов и народных певцов, наших земляков Еркина Чукманова, Айбека Бекбосынова и других исполнителей. Гвоздем программы стало выступление известной этно-рок группы «Улытау».

Летом текущего года казахстанцы в третий раз отметили этот грандиозный праздник. Однако большинство мероприятий прошло в онлайн-формате.

Напомним, накануне Дня домбры два года назад на официальной странице Акорды в Instagram опубликовано видео, на котором Елбасы играет на домбре и говорит о звуках музыкального инструмента.

– Домбра – это душа казаха. Кстати, кюй и напевы мелодии домбры может понять только казах, родившийся в степи с запахом полыни в носу. Потому что это особая музыка, она выражает душевную грусть или радость, философию. Вечером придешь, начнешь перебирать (струны), и все забывается. Мне это нравится, мне нравятся люди, которые хорошо играют на домбре. Наши народные казахские песни очень душевные, с философским содержанием, всегда непростые. В казахских песнях нужно слушать слова, не музыку. Слова имеют очень большое значение, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Также в год, когда Национальный день домбры отмечался впервые, в столице состоялся масштабный концерт, посвященный этому торжеству. В ходе мероприятия Первый Президент Республики Казахстан поздравил всех жителей страны с праздником, отметив особое место этого музыкального инструмента в культуре и истории казахского народа.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что домбра является казахским брендом, и в рамках программы «Рухани жаңғыру» этот инструмент внес особый вклад в популяризацию казахской национальной культуры во всем мире. В том числе уникальными образцами казахского музыкального искусства являются кюи Курмангазы, Даулеткерея, Таттимбета и Сугура, Казангапа и Дины.

Вместе с тем Елбасы напомнил о том, что решением ЮНЕСКО домбра и кюй вошли в список нематериального культурного наследия человечества.

– Через звуки струн и мелодии кюев из поколения в поколение передаются наши культурные ценности и традиции. Символично, что Национальный день домбры получает свое рождение в Астане – сердце независимого Казахстана, – отметил Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент РК выразил уверенность, что Национальный день домбры повысит интерес и стремление подрастающего поколения к изучению этого музыкального инструмента и национального искусства в целом.

Так и есть, казахстанцы, в том числе жители Восточного Казахстана, с трепетом относятся к домбре и день ото дня стараются возрождать древнее наследие предков.

Ания Есмухамет