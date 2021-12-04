Музыка нас связала

Ансамбль ветеранов уголовно-исполнительной системы Восточно-Казахстанской области отметил свой первый юбилей.

Музыкальный коллектив был создан в 2016 году. В его состав вошли талантливые сотрудники уголовно-исполнительной системы, находящиеся на заслуженном отдыхе. Стоит отметить, что за пять лет в репертуаре ансамбля появилось более 20 разных песен о мире, любви и верности служебному долгу.

Участники ансамбля встречаются со школьниками, постояльцами домов для пожилых людей, дают сольные концерты.

Недавно на сцене актового зала ОВ 156/22 ДУИС по ВКО прошёл концерт, посвящённый пятилетию со дня основания коллектива.

– Ансамбль ветеранов – это жемчужина творчества уголовно-исполнительной системы. Первая пятилетка – большой пласт профессионального труда, – поделился заместитель начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по ВКО Галымжан Балтабаев.

Ания Есмухамет