Музыка, хранящая память

Вечер памяти Шакарима Кудайбердиева прошёл в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина.

Мероприятие приурочено к 165-летию казахского учёного, поэта, философа, последователя великого Абая.

«Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек…» – такое название для вечера памяти было выбрано неслучайно. Поскольку кроме литературного наследия поэт оставил ещё и музыкальное – песни, в которых таится безграничная, как сама степь, мудрость, стали для многих любимыми и важными. К сожалению, далеко не все его литературные произведения дошли до потомков, но, благодаря кропотливой работе К. Керимкулова, А. Шакаримулы, Н. Алдажарова удалось сохранить в первозданном виде 20 песен, и они, если говорить современным языком, ушли в народ.

Автор стихов, саг, притч, слов назидания, разножанровой прозы, талантливый переводчик Шакарим Кудайбердиев внёс неоценимый вклад в развитие казахской литературы и философии. Его писательское мастерство высоко оценивается критиками и очень нравится читателям. Гости вечера узнали о его жизни и творчестве, а также ознакомились со многими произведениями поэта на специальной выставке, подготовленной сотрудниками библиотеки.

Был и ещё один повод для мероприятия – 70-летний юбилей певца, известного шакаримоведа Келденбая Ольмесекова. Он практически посвятил свою жизнь изучению и популяризации наследия песен Шакарима. Келденбай Ольмесеков родился 15 мая 1953 года в ауле Куйган Курчумского района Восточно-Казахстанской области. В 1976 году окончил Республиканскую эстрадно-цирковую студию по классу народного пения у выдающегося певца, народного артиста Казахстана Жусипбека Елебекова. В 1982 году заочно окончил Семипалатинское музыкальное училище им. М. Тулебаева по классу домбры. С 1977 года до конца своих дней работал артистом Государственной филармонии имени А. Кашаубаева в городе Семее (ныне область Абай).

Как отметили организаторы вечера, одним из значимых событий в жизни музыканта было участие в 2008 году в этнографической выставке, посвящённой 150-летию Абая, в Париже, где Келденбай Ольмесеков исполнил 15 песен авторства Шакарима и Абая, продемонстрировав высокий уровень мастерства. Больше 10 записей песен Шакарима в исполнении К. Ольмесекова хранятся в «Золотом фонде» Казахского радио.

В «пушкинке» также рассказали о том, что наш земляк более двадцати лет путешествовал по бескрайним казахским просторам от Алтая до Атырау, изучая творчество Шакарима Кудайбердиева. Читателям представили его первую опубликованную книгу «Сұраған жанға сәлем айт…», куда вошла вся бережно собранная информация. В ходе вечера гости услышали и стихи знаменитого поэта и писателя, и записи песен в исполнении Келденбая Ольмесекова.

Дарья Штейн