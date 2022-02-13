Мужество, честь и отвага

Двадцать лет назад отдельный сводный стрелковый батальон Республики Казахстан завершил свою трудную и опасную миссию на далёком таджикско-афганском рубеже. В течение восьми лет личный состав ОССБ мужественно и умело сдерживал накатывающую из-за кордона нарколавину.

По мнению памирцев, миротворцы, прибывшие из Казахстана, были честными и смелыми. Там, где они находились, не было недоразумений, притеснений местных жителей. Все знали, что боевики и наркоторговцы не смогут их подкупить, и просто так никто не пройдёт – граница закрыта.

Среди тех мужественных бойцов был и Манарбек Жунусов. Он служил в 22 ОССБ в должности заместителя командира взвода.

– От командиров до рядовых бойцов-срочников все отлично понимали, что в этих горах мы защищаем не только братский народ Таджикистана, но и свою страну. Мы готовы были сделать всё от нас зависящее, чтобы огонь войны не перекинулся на всю Среднюю Азию. О том, какие планы были у боевиков, ни для кого не было секретом, – рассказал Манарбек Жунусов. – Смена личного состава продолжалась в теории три месяца – до прибытия следующей группы. На практике обычно ребята находились там гораздо дольше. Нас доставили к месту дислокации в Калай-Хумб ранним утром вертолётами из Душанбе. Два дня инструктажа, постижения тонкостей службы в приграничной зоне, знакомство с обстановкой, и мы приступили к выполнению задач. Рота была сформирована из личного состава Маканчинского пограничного отряда.

Начальником заставы «Висхарвское ущелье» на тот момент был старший лейтенант Айдын Кайырбаев, а заместителем по воспитательной и социально-правовой работе – лейтенант Валерий Дегтярев.

Как говорится в сообщении Департамента Пограничной службы КНБ РК по ВКО, основной задачей казахстанских военных была охрана государственной границы Таджикистана в районе переправы через реку Пяндж от боевиков Афганистана. Обстановка в Таджикистане в то время была сложной. Через границу из Афганистана переходили боевики с грузом наркотиков, золота и оружия. Им непосредственно и противостояли не только казахстанские, таджикские, но и российские военнослужащие.

Служба была организована путём проверки документов и досмотра транспортных средств на КПП, через который ежедневно проходили жители ближайших кишлаков.

О неподкупности и смелости казахстанских пограничников говорит случай, произошедший в декабре 1999 года. После обеда, ближе к 16 часам, на контрольный пограничный пост подошёл местный житель со стороны Хорога. Он был одет, как и все местные жители, в лёгкую куртку, а за спиной у него был военный рюкзак цвета хаки. В тот момент в пограничном наряде был Манарбек Жунусов. Мужчина подошёл к нему и показал документы. Они были в порядке, однако своим поведением он вызвал подозрение у Манарбека, и, как оказалось, чутьё его не подвело.

Пограничник решил провести углублённый досмотр и обнаружил в рюкзаке крупную партию наркотических веществ, а именно около 30 килограммов героина. Наркотики были спрятаны в рюкзаке под лепёшками. Местный житель пояснил, что хотел подзаработать, так как другой работы в кишлаке не было.

В результате наркокурьер был задержан. Наряд доложил начальнику заставы всё по данному факту. Вызвали сотрудников особого отдела с Калай-Хумбского пограничного отряда. По прибытии группы из пограничного отряда передали задержанного для дальнейших процессуальных действий.

За пресечение попытки ввоза крупной партии наркотиков Манарбеку Жунусову вручили нагрудный знак «Отличник Погранвойск» II степени Российской Федерации и присвоили очередное воинское звание старший сержант.

Кроме того, спустя месяц казахстанский военнослужащий ещё раз отличился. Был обычный январский день. Погода стояла тёплая. На контрольный пограничный пост подошёл местный житель, одетый в военную форму. В то время многие носили военную форму, так как жили вблизи границы.

При проверке документов Манарбек обратил внимание на отсутствие печати пограничного контроля. Тогда он решил провести личный досмотр гражданина. В боковом кармане бушлата обнаружено около 30-40 граммов наркотического вещества белого цвета, это был героин.

Гражданина задержали и передали сотрудникам особого отдела. За положительные результаты в службе Манарбек Жунусов был награждён медалью «За службу в Таджикистане» и получил очередное звание – старшина. Подобные факты задержаний можно перечислять бесконечно.

В настоящее время сержант третьего класса Манарбек Жунусов проходит службу в Пограничном управлении по району Алтай на должности начальника третьей мобильной группы пограничного отделения «Аксакал». Он также является членом областного филиала республиканского общественного объединения «Союз ветеранов (участников боевых действий на таджикско-афганской границе)».

Отметим, эта организация занимается воспитанием молодого поколения в духе патриотизма, социальной защитой и поддержкой участников боевых действий в Таджикистане, а также других локальных войн.

Гульжан Естаева

Фото предоставлено Департаментом Пограничной службы КНБ РК по ВКО