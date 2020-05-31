Мужественный сын «Алаша»

В Усть-Каменогорске в режиме онлайн рассказали о творчестве и жизненном пути писателя-абаеведа Каюма Мухамедханова.

Презентация виртуальной тематической выставки, организованной в честь известного уроженца Семипалатинской области, состоялась в режиме реального времени.

Писатель, драматург, педагог Каюм Мухамедханов замкнул плеяду алашевцев. Он занимался текстологией произведений Абая, открыл и сохранил для мировой литературы поэтическую школу казахского классика. Кроме того, Каюм Мухамедханов был автором текста Гимна Казахской ССР (1945 г.). Истинный патриот, сын своего народа был обвинен в пантюркизме и панисламизме.

Восточноказахстанцы посредством интернета могли увидеть уникальные исторические документы – приговоры, газеты, фотографии прошлых лет. Напомним, три года назад исполнилось 100 лет движению «Алаш». Этот юбилей был особенно значим для Семея, ведь в свое время город являлся столицей автономии Алаш.

Больше 100 лет прошло и с тех пор, как в свет вышел первый номер казахстанского журнала «Абай». Это легендарное издание, которое и сегодня по прежнему актуально и злободневно. У него был период забвения. Но в год 150-летия со дня рождения Абая, интеллигенция Казахстана вышла с инициативой возродить былую славу журнала «Абай».

На заре независимости, в 1992 году, именно Каюм Мухамедханов, основоположник научного абаеведения, текстолог, сподвижник Мухтара Ауэзова, вместе с коллегой Рысханом Мусиным возродили выпуск этого журнала.

Библиотека имени А. С. Пушкина предложила вниманию пользователей ежегодные комплекты двуязычного республиканского фольклорно-этнографического, литературно-художественного журнала «Абай». Виртуальные читатели могут ознакомиться на сайте с архивом издания с 1992 года по настоящее время.

Ева Ким