31 мая - День памяти жертв политических репрессий

Мужественный сын «Алаша»

By Рудный Алтай
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В Усть-Каменогорске в режиме онлайн рассказали о творчестве и жизненном пути писателя-абаеведа Каюма Мухамедханова    

Мужественный сын «Алаша»

Презентация виртуальной тематической выставки, организованной в честь известного уроженца Семипалатинской области, состоялась в режиме реального времени. 

 Писатель, драматург, педагог Каюм Мухамедханов замкнул плеяду алашевцев. Он занимался текстологией произведений Абая, открыл и сохранил для мировой литературы поэтическую школу казахского классика. Кроме того, Каюм Мухамедханов был автором текста Гимна Казахской ССР (1945 г.). Истинный патриот, сын своего народа был обвинен в пантюркизме и панисламизме. 

Восточноказахстанцы посредством интернета могли увидеть уникальные исторические документы – приговоры, газеты, фотографии прошлых лет. Напомним, три года назад исполнилось 100 лет движению «Алаш». Этот юбилей был особенно значим для Семея, ведь в свое время город являлся столицей автономии Алаш. 

Больше 100 лет прошло и с тех пор, как в свет вышел первый номер казахстанского журнала «Абай». Это легендарное издание, которое и сегодня по прежнему актуально и злободневно. У него был период забвения. Но в год 150-летия со дня рождения Абая, интеллигенция Казахстана вышла с инициативой возродить былую славу журнала «Абай». 

На заре независимости, в 1992 году, именно Каюм Мухамедханов, основоположник научного абаеведения, текстолог, сподвижник Мухтара Ауэзова, вместе с коллегой Рысханом Мусиным возродили выпуск этого журнала. 

Библиотека имени А. С. Пушкина предложила вниманию пользователей ежегодные комплекты двуязычного республиканского фольклорно-этнографического, литературно-художественного журнала «Абай». Виртуальные читатели могут ознакомиться на сайте с архивом издания с 1992 года по настоящее время. 

Ева Ким  

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31 мая - День памяти жертв политических репрессий

Дом, где рождались идеи о свободе

Рудный Алтай - 0
В Семее много исторических мест, связанных с именами великих людей. Одно из них – дом представителя партии «Алаш» Анияра Молдабаева.   Это здание расположено недалеко от центра города. Год постройки...
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31 мая - День памяти жертв политических репрессий

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Рудный Алтай - 0
В Восточном Казахстане проходят тематические мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий.   В этот день вспоминают трагические страницы истории Казахстана первой половины XX века, летопись...
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