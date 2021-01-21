Музейное селфи 

Восточноказахстанские музеи присоединились к международной акции «День музейного селфи».

Флешмоб был запущен в 2014 году. Родоначальницей акции называют британку Мар Диксон, которая является создателем и автором сайта, посвящённого искусству. Первый забег по музеям, сопровождающийся фотосессией, она устроила вместе со своей маленькой дочерью.

Несколько лет подряд в День музейного селфи пользователи социальных сетей по всему миру делятся собственными фотографиями с музейными экспонатами.

Музеи Восточного Казахстана решили не отставать от мировых трендов. Поэтому

18 января для посетителей открыли доступ к самым разнообразным экспонатам, чтобы те смогли сделать интересные фото и поделиться ими во Всемирной паутине.

К примеру, работники Риддерского историко-краеведческого музея достали из богатого хранилища самые интересные предметы выставок – доспехи воина, национальную одежду и головные уборы этносов, проживающих в Казахстане, а также многое другое. Отметим, что в основном фонде музея почти 25 тысяч экспонатов.

– Наш музей решил поддержать акцию, поскольку и мы, и наши посетители соскучились друг по другу. Но при этом мероприятие проходило с соблюдением всех санитарных норм. Без масок было разрешено фотографироваться только членам одной семьи, а в музее одновременно могли находиться не более 30 человек, с соблюдением социальной дистанции. Предварительно мы сделали анонс на наших страницах в социальных сетях, – рассказывает специалист Риддерского историко-краеведческого музея Елена Путинцева. – Смысл акции – сделать историю ближе и доступнее. Ведь куда увлекательнее самому приложить к уху тяжелую трубку первого телефона Риддера, накинуть на плечи настоящую солдатскую шинель, чем смотреть на все эти экспонаты, спрятанные за стеклом.

Помимо этого, посетители музея могли сделать фото внутри юрты, с накрытым дастарханом или на скамейке старообрядцев с самотканой дорожкой, или же в зале природы с экспозициями животных и растений нашего края.

Дарья Антон

Фото Риддерского историко-краеведческого музея