Музей вдали от городов

Есть в нашей области необычный музей. Его отличие от других в том, что находится он в самой отдаленной точке региона – селе Урунхайка.

Музей принадлежит Маркакольскому государственному заповеднику, его история насчитывает более сорока лет. Стоит отметить, что в его залах побывали гости не только из разных регионов Казахстана, но и зарубежья.

При входе в музей посетителей встречает чучело крупного волка, который водится в местных лесах. По соседству – семейство диких кабанов. Далее замерли фигуры двух сохатых исполинов – лосей, на соседей взирает с высоты филин, поднялась в рост медведица с двумя медвежатами, неподалеку от них разместились четыре оленя: самец, самка и два их детеныша…

Под стеклами музейных стеллажей представлены сохраненные в колбах со спиртовым раствором экспонаты редких животных, встречающихся в заповедном крае: живородящая ящерица и гадюка, остромордая лягушка.

Заведующая музеем Акнур Дюсюпова рассказала, что особенно много посетителей бывает в летний отпускной сезон. В книге записей оставили свои отзывы и пожелания дважды Герой Советского Союза космонавт Алексей Губарев, актер Асанали Ашимов, руководители области разных лет и многие другие известные люди, а также обычные благодарные посетители.

Один из залов посвящен ежегодно проводимым в районах и городах ВКО «Маршам парков». Стены этого зала украшают детские рисунки, присланные в заповедник из разных районов области.

Самый дальний на территории Восточного Казахстана музей, расположенный на берегу озера Маркаколь в селе Урунхайка, продолжает выполнять свою миссию информирования населения нашей страны, зарубежных гостей об удивительном заповедном крае. Поэтому книга записей музея с каждым годом пополняется новыми и новыми восторженными отзывами.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район